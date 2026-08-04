/₹279 च्या उबर Ride नंतर ड्रायव्हरला दिली दोन हजार रुपयांची Tip, कारण...

मुसळधार पावसामध्ये ऑनलाइन टॅक्सी किंवा रिक्षा बूक होणे आणि खरोखर ती तुम्हाला घ्यायला येणे हा म्हणजे चमत्कारच म्हणावा लागेल इतका दुर्मिळ योग असतो. अनेकदा चालक नको ती कारणं देऊन घाईच्या वेळी टांग देतात. त्यामुळे ऑनलाइन सेवा असूनही अनेकांना या साऱ्याचा प्रचंड संताप येतो. मात्र याच्या अगदी उलट अनुभव एका युझरला आला असून त्याने यानंतर केलेली कृती सध्या सोशल मीडियावर तुफान चर्चेचा विषय ठरत आहे. अनेकांनी तर या प्रकाराला दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकार असंही म्हटलंय. खास बाब म्हणजे यासाठी या सर्वांहून वेगळ्या प्रामाणिक चालकाला मोठं बक्षीसही देण्यात आलं आहे. नेमकं झालं काय ते जाणून घेऊयात...
हा सारा प्रकार ज्या युझरसोबत घडला त्यानेच तो एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन शेअर केला आहे. ऑनलाइन बुकींग केलेल्या उबर चालकाने मुसळधार पावसामध्येही राइड रद्द केली नाही. तो ठरल्याप्रमाणे आला आणि अवघ्या काही शे रुपयांसाठी भर पावसात प्रवाशांना घेऊन गेला. या प्रवाशाने आलेला अनुभव सांगताना, "शहरात मुसळधार पाऊस पडत असताना मी उबर बुक केली होती," असं नमूद केलं आहे. आपल्या आईसोबत प्रवास करत असल्याने आणि खराब हवामान असल्याने चालकाने बुकिंग रद्द करू नये, अशी विनंती त्याने बुकिंग करताना केली होती. युझरसोबतची महिला त्याची आई असून हवामान पाहता त्या महिलेला वयामुळे अडचणीचा सामना करावा लागेल याचं भान ठेवून सुरेश नावाच्या उबर चालकाने ती राइड पूर्ण केली. त्याने आऊट ऑफ द वे जाऊन या युझरला त्याच्या आईसोबत सुखरुप घरी पोहचवलं. या चालकाने दाखवलेला समजूतदारपणा आणि निष्ठा पाहून भारावलेल्या युझरने त्याला तब्बल 2000 रुपयांची टिप बक्षीस म्हणून दिली.
प्रवाशाने हा अनुभव सांगताना, सुरेशने नेमका 'पिक-अप पॉईंट' शोधण्यासाठी फोनवर जवळपास 20 मिनिटे चर्चा करण्यात आणि नेमकं ठिकाण समजून घेण्यात घालवली. तसेच, प्रचंड पाणी साचल्यामुळे आणि वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासाला जवळपास एक तास लागला, तरीही तो संपूर्ण प्रवासादरम्यान संयमी आणि शांत राहिला. त्याने उगाच चिडचिड केली नाही.
God Bless the @Uber_India driver whome I told not to cancel as mom also along. Came searching for us even in mad rains. Even when the fares were those of before rain. pic.twitter.com/imjm66sE4j— Cycle Chain Shankar (@dakuwithchaku) July 31, 2026
"त्या उबर चालकाचे भले होवो, ज्याला मी बुकिंग रद्द न करण्याची विनंती केली होती कारण माझ्यासोबत माझी आईही होती. मुसळधार पावसातही तो आम्हाला शोधत आला. विशेष म्हणजे पावसापूर्वीचेच सामान्य भाडे दरात राइड बूक केलेली असतानाही त्याने ती रद्द केली नाही," असे या प्रवाशाने 'एक्स'वरील (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
प्रवासाचे भाडे केवळ 279 रुपये असूनही, चालकाच्या जिद्दीचे आणि निष्ठेचे मूल्य त्याहून अधिक आहे असे वाटल्याने प्रवाशाने त्याला 2000 रुपयांची 'टिप' (बक्षीस) दिली. "प्रवासाचे भाडे अवघे 279 रुपये होते. मुसळधार पाऊस असूनही चालक आम्हाला घ्यायला आला आणि त्याने राईड रद्द केली नाही. जेव्हा ठिकाण स्पष्ट समजले नाही, तेव्हा त्याने थेट व्हॉट्सॲपवर लोकेशन मागवून घेतले आणि अखेरीस तो तिथे पोहोचला. त्याने आम्हा सर्वांना कारमध्ये बसू दिलं. रस्त्यांवर पाणी साचलेले असताना, जिथे पाण्याची पातळी गाडीच्या बॉनेटपर्यंत पोहोचली होती, तिथून त्याने आपली 'अर्टिगा' चालवली आणि मला व माझ्या पालकांना सुरक्षितपणे घरी सोडले," असे प्रवाशाने पोस्टमध्ये सांगितले आहे. "आम्हाला अवघ्या सहा किलोमीटर अंतरावर सोडण्यासाठी त्याला एक तास लागला, तरीही त्याने जराही न वैतागता हे काम केले. मी त्याला चांगली 'टिप' दिली. तो खरोखरच एक उत्तम माणूस आहे," असेही त्याने पुढे नमूद केले आहे.
The ride was for a mere Rs. 279. The driver came for us in heavy rains and didn't cancel. When location was not clear he asked for location on WA directly and finally came. Picked us all. Drove his Ertiga in water logged roads where the water was till the car bonet. Dropped me… https://t.co/xXW4XaFi5S pic.twitter.com/B0DYkgaA33— Cycle Chain Shankar (@dakuwithchaku) July 31, 2026
ही पोस्ट व्हायरल झाली असून सोशल मीडियावर या दुर्मिळ चालकाचं कौतुक केलं जात आहे.