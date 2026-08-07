/विमान हवेत असताना खिडकी फोडली, इमर्जन्सी डोअर उघडण्याचा प्रयत्न अन्...शेकडो प्रवाशांनी अनुभवला मृत्यूचा थरार, पाहा VIDEO

हवेत विमान असताना एका माथेफिरूच्या कृत्यामुळे विमानातील प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला होता. या प्रवाशांनी मृत्यूचा थरार अनुभवला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. घटना मलेशियाची राजधानी कुआलालंपूरहून केरळच्या कोची शहराकडे येणाऱ्या विमानात घडली. बुधवारी रात्री एका प्रवाशांच्या कृत्यामुळे विमानात भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले होते. विमान धावपट्टीवर लँडिंग करण्यासाठी अवघे काही मिनिटं असताना हा भयानक प्रकार घडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार 34 वर्षीय तरुणाने विमानाचे इमर्जन्सी एझिटची खिडकी पायाने फोडली . एवढंच नाहीतर इमर्जन्सी डोअर उघडण्याचा प्रयत्नही केला. पण या हे कृत्य विमानातील इतर प्रवाशांना आणि क्रूमेंबरला लगेचच लक्षात आलं. त्यामुळे एक मोठा अनर्थ होता होता टळला.
#BREAKING— Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 7, 2026
Indian passenger arrested for trying to open an emergency exit MID-AIR on a Kuala Lumpur-Kochi flight
36 yr old Jamsheer Athanikkal smashed the emergency exit window panel and tried to force the door open aboard Batik Air flight OD231
Cabin crew and passengers… pic.twitter.com/eo6E55fhR7
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव जमशीर अथाणिकल असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. तो केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील कुट्टनाड येथील रहिवासी आहे. विमानातील इमर्जन्सी एझिटजवळ असलेल्या खिडकीच्या सीटवर जमशीर बसला होता. विमान कोची आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लँडिंगच्या तयारीत असताना जमशीर अचानक आपल्या जागेवरून उभा राहिला. त्यानंतर त्याने आधी आपत्कालीन दरवाजाच्या खिडकीवर जोरात पाय मारला आणि नंतर थेट दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करू लागला.