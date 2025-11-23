Viral: पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी कर्मचाऱ्याने मागितली सुट्टी, बॉसने असं उत्तर दिलं की बसेल धक्का! सोशल मीडियावर खळबळ

Employee Leave During Wife Delivery: आजच्या कॉर्पोरेट संस्कृतीत वर्क-लाईफ बॅलन्स किती मोठं आव्हान बनलं आहे याचं आणखी एक धक्कादायक उदाहरण सोशल मीडियावर समोर आलं आहे. पत्नीची डिलिव्हरी जवळ आली असल्याने दोन दिवसांची रजा मागणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या मॅनेजरने दिलेलं उत्तर ऐकून नेटिझन्स संतापले. ही पोस्ट रेडिटवरील ‘Indian Workplace’ सबरेडिटवर शेअर झाली आणि काही तासांतच मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली.
त्या कर्मचाऱ्याने सांगितलं की तो आपल्या कंपनीचे नाव किंवा स्वतःची ओळख उघडपणे सांगू शकत नव्हता. कारण कंपनीचा वातावरणच असं आहे की थोडंही विरोध केल्यास नोकरीवर घाला येण्याची भीती असते. पत्नी प्रसूतीसाठी हॉस्पिटलमध्ये भरती असूनही रजा मागताना त्याला भीती वाटत होती "माझा मॅनेजर परवानगी देईल का?"
कर्मचारी म्हणतो,“मी शांतपणे दोन दिवस रजा मागितली, कारण पत्नी अॅडमिट होती. पण माझ्या बॉसनं मला जे उत्तर दिलं, ते कल्पनेबाहेरचं होतं.”
मॅनेजरचे प्रश्न आणि तर्क अधिक धक्कादायक,
“ही रजा नंतर घेऊ शकतोस का?”
“तुझे आई-वडील नाहीत का? ते पत्नीला सांभाळू शकत नाहीत का?”
“अगदी गरज असेल तर हॉस्पिटलमधूनच वर्क फ्रॉम होम करू शकतोस.”
कर्मचारी सांगतो की, “मी समजावण्याचा प्रयत्न करत होतो की हॉस्पिटलच्या रूममध्ये मी लॅपटॉप घेऊन बसू शकत नाही. पत्नीची आणि बाळाची काळजी माझी जबाबदारी आहे. पण तो काहीच समजून घ्यायला तयार नव्हता.”
कर्मचार्याने कबूल केले की कंपनीत ‘नो ऑर्ग्युमेंट’ संस्कृती आहे. कोणतंही वाजवी कारण सांगितलं तरी विरोध केला तर मॅनेजमेंट नाराज होतं. याच भीतीपोटी तो बोलायलाही असमर्थ होता. तो म्हणतो की, “मी स्वतःच्या बाळाच्या जन्मापेक्षा मॅनेजरला पटवण्यात जास्त वेळ घालवत होतो… हे किती विचित्र आहे!”
पोस्टसोबत टाकलेल्या चॅटमध्ये दिसतं की, कर्मचारी शांतपणे रजा कळवतो. मॅनेजर कामाच्या डेडलाईनचं कारण देत रजा नाकारणाचा प्रयत्न करतो. ‘आई-वडील सांभाळतील’ असा तर्क देतो. शेवटी कामच जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करतो. कर्मचारी म्हणतो, “मी पुन्हा-पुन्हा सांगत होतो की टीममधील इतर लोक काम सांभाळू शकतात. पण तो माझ्याच मागे लागला होता.” शेवटी खूप संघर्ष केल्यानंतरच बॉस म्हणाला की, “ठीक आहे, रजा हवी असेल तर ईमेल करून ठेव.”
पोस्ट व्हायरल होताच युजर्सनी त्या मॅनेजरवर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली. नेटिझन्स म्हणाले,
“नोकरी मिळते, पण बाळाचा जन्म हा आयुष्यात एकदाच येणारा क्षण आहे.”
“हा बॉस नसून थेट टॉक्सिक कंट्रोल फ्रीक वाटतो!”
“रजा ही गरज असते, कृपा नाही.”
“सगळं व्हॉट्सअॅपऐवजी ईमेलवर ठेव. भविष्यात पुरावा लागेल.”
“मानवता संपली की असंच दिसतं.”
अनेकांनी त्याला सुचवलं की मॅनेजमेंटच्या दबावाला बळी न पडता रजा घ्यावी.
ही घटना एक साधा तणावपूर्ण प्रसंग नसून भारतीय कॉर्पोरेट संस्कृतीतील वर्क-लाईफ बॅलन्स, कुटुंबासमोरील जबाबदारी आणि मॅनेजरच्या संवेदनशीलतेचा अभाव यावर मोठा प्रश्न उभा करते. अनेक युजर्सच्या एकच मते “कुटुंब सर्वात आधी येतं. नोकरी नंतर.”