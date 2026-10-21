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'दोन समाज हातात बंदुका घेऊन एकमेकांना संपवायला निघाले असताना सरकार...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल; 'जी ताकद...'

"आजही हजारो लोक जिवाच्या भीतीने सरकारी छावण्यांमध्ये अमानवी परिस्थितीत जगत आहेत. खूप टीका झाल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी पंतप्रधान मोदी यांनी 2025 मध्ये मणिपूरला भेट दिली, पण त्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 21, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 06:53 AM IST
'दोन समाज हातात बंदुका घेऊन एकमेकांना संपवायला निघाले असताना सरकार...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सवाल; 'जी ताकद...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर सडकून केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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