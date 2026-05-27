/अल्टीमेटम संपणार,मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम; सरकार दरबारी काय घडामोडी?

Maratha Reservation: जरांगे उपोषण सुरू करण्याआधी आधीच राज्य सरकार कडून काही हालचाली होतात का याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय.
Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम उद्या संपणार आहे.मात्र सरकारकडून अद्याप मागण्याबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाहीय. जरांगे पाटलांची भेट घेणाऱ्या प्रसाद लाड यांनाही काही निरोप दिला नसल्याची माहिती आहे.त्यामुळे 28 मेपर्यंत जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 30 मे पासून उपोषण करण्यावर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत.त्यामुळे सरकार दरबारी काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्वाचं ठरणाराय.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला दिलेला 28 तारखेचा अल्टीमेटम उद्या संपतोय. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी राज्य सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.मात्र या मध्यस्थीला अजूनही यश आल्याचं दिसून येत नाहीय. कारण लाड जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करून गेल्यानंतर लाड यांच्याकडून कोणताही निरोप अजून जरांगे पाटील यांना देण्यात आलेली नाहीय. त्यामुळे जरांगे पाटील उद्या 28 मे रोजी अंतर वाली सराटीत सकाळी 10.30 वाजता पत्रकार परिषद घेत 30 मे पासूनच्या आमरण उपोषणाची घोषणा करणाराहेत. 30 तारखेला अंतरवाली सराटीमध्ये होणारं आमरण उपोषण हे कठोर स्वरूपाचं असेल असा ईशारा जरांगेंनी सरकारला दिलाय.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचा इशारा दिलाय.हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे थांबवलेलं वाटप सुरु करावे. 9 मेपर्यंत मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या 58 लाख मराठ्यांना तातडीनं प्रमाणपत्र द्या. सातारा गॅझेटियरनुसार तातडीनं जीआर काढा.1994च्या धर्तीवर सातारा, कोल्हापूर, पुणे संस्थानचा प्रलंबित जीआर काढा. राज्यातील मराठ्यांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत. सगळ्या योजना पुन्हा सुरु करा, एकही योजना बंद होऊ नये. आरक्षणासाठी बलिदान देणा-या कुटुंबाला महावितरण आणि MIDCमध्ये नोकरीचा जीआर काढा. आरक्षणासाठी नेमलेली मंत्रिमंडळ बरखास्त करा. आरक्षणासाठी नव्यानं समिती स्थापन करा अशा मागण्या करण्यात आल्यात.
दरम्यान जरांगे पाटील यांच्या मागण्या कधीही पूर्ण होणार नाहीत.त्यांच्या मागण्या घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर टीकास्त्र डागलंय. तर मध्यस्थीसाठी येणाऱ्या नेत्यांवरही वाघमारे यांनी निशाणा साधलाय. जरांगे पाटील यांच्या अल्टिमेटम संपण्यासाठी अवघा एक दिवस उरलाय. अन्यथा जरांगे पाटील हे 30 मे पासून उपोषणाला सुरूवात करणार आहेत. जरांगे यांचं हे नववं उपोषण असणार आहे. आतापर्यंत जरी सरकारकडून जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसला तरी जरांगे उपोषण सुरू करण्याआधी आधीच राज्य सरकार कडून काही हालचाली होतात का याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय.