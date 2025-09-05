भारतातील विवाहित जोडपी घेतायत 'हा' मोठा निर्णय; पाच दशकांत परिस्थिती आणखी गंभीर, महाराष्ट्रात...

Relationship News : भारतातील तरुण जोडपी सध्या नात्यातील एका महत्त्वाच्या टप्प्य़ावर असून त्यांच्याकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात आहे. मागील पाच दशकांची आकडेवारी पाहिल्यास देशातील जन्मदरात मोठी घट झाल्याची बाब समोर आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार देशातील 1971 मध्ये जन्मदराचा आकडा 36.9 इतका होता. 2023 मध्ये मात्र हा आकडा घटून 18.4 वर पोहोचला आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रात ही टक्केवारी सर्वाधिक असल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे.
देशातील ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये जन्मदर 2013 मधील 22.9 वरून 2013 मध्ये 17.3 आणि 2023 मध्ये 14.9 वर पोहोचला आहे. देशात सर्वाधिक जन्मदर बिहारमध्ये असून, ही आकडेवारी आरे 25.8, तर सर्वात कमी जन्मदर अंदमानमध्ये असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही आकडेवारी 10.1 इतकी असल्याचं स्पष्ट होतं.
इथं जन्मदर घटत असतानाच मृत्यूदराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. महाराष्ट्रात मृत्यूदर 6.1 इतका असून, छत्तीसगढमध्ये हा आकडा मोठा आहे जिथं मृत्यूदर 8.3 असल्याचं स्पष्ट होत आहे. या साऱ्यातून एक सकारात्मक बाब समोर येत असून, भारतातील बालमृत्यूदरानं नीचांकी पातळी गाठली आहे. केंद्र शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, कुटुंब नियोजन कार्यक्रम या आणि अशा इतर योजनांमुळं हा दर 25 हून कमी झाला आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे 2014 मध्ये बालमृत्यूदर 40 इतका होता. मागील 10 वर्षांमध्ये त्यात मोठी घट झाली असून, महाराष्ट्रात हा आकडा 14 वर पोहोचला आहे. असं असलं तरीही भारतात मुलं जन्माला घालण्याचा निर्णय घेण्यापासून सध्याच्या जोडप्यांचं दुमत असून अनेक दोडपी पालकत्त्वाची जबाबदारी न घेण्याच्याच निर्णयावर ठाम आहेत. पर्यावरणीय बदल, देशातील स्थिती, अर्थार्जनामध्ये सातत्यानं होणारे बदल आणि आरोग्य अशा अनेक कारणांमुळं जोडपी या निर्णयापर्यंत पोहोचच असल्याचं म्हटलं जात आहे.
