/परदेशात शिक्षण घेऊनही हात रिकामेच! अमाप पैसा, प्रचंड खर्च; तरीही नोकरी का नाही?

Job News : भारतातून दरवर्षी मोठ्या संख्येनं तरुण मंडळी उच्च शिक्षणासाठी परदेशाची वाट धरतात. एक चांगली शिक्षणव्यवस्था आणि त्यानंतर नोकरीच्या संभाव्य संधी या दृष्टीकोनातून परदेशातील शिक्षणासंदर्भातील पाऊल अनेकजण उचलतात. फक्त परदेशातील शिक्षणच नव्हे तर तिथं नोकरी मिळवून एक समाधानकारक पगार मिळवून आर्थिक सुबत्ता मिळवू इच्छिणारेसुद्धा परदेशातील शिक्षणाला प्राधान्य देतात. मात्र जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आलेला तणाव आणि विविध देशांच्या धोरणांमध्ये झालेल्या बदलांचा परिणाम शिक्षण आणि नोकरीच्या या संपूर्ण प्रक्रियेवर, पर्यायानं एका मोठ्या तरुण वर्गावर होताना दिसत आहे.
वस्तूस्थिती पाहता, परदेशात उच्चशिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करुनही अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरी मिळत नाहीय, ज्यामुळं अनेकांचीच स्वप्न मातीमोल होत आहेत. जिथं परदेशात नोकरी करण्याचं स्वप्न अनेकांसाठी कौतुकाची बाब होतं, तेच स्वप्न आता अनेकांना तणावाच्या छायेत लोटत आहे. Student Circus च्या एका अहवालात याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये भारतीयांसंदर्भातील चिंताजनक बाब समोर आली आहे.
परदेषशातील यशस्वी शिक्षण आणि त्यानंतर नोकरच्या शोधात तिथं मिळणारं अपयश, यांमुळं 2023- 2024 पासून भारतात नोकरीच्या शोधात येणाऱ्यांचा आकडा वाढला आहे. हा आकडा 89 टक्क्यांनी वाढला आहे. इतकंच नव्हे, तर आता परदेशात शिक्षण घेतल्यानंतर भारतात परतण्याची इच्छा बाळगणाऱ्यांचा आकडा सातत्यानं वाढताना दिसत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये असणाऱ्या अनिश्चिततेमुळं सध्या मायदेशी परतून नोकरी करण्यालाच अनेकजण प्राधान्य देत आहेत. परदेशातील शिक्षणासाठी गजगंज रक्कम मोजूनही अनेक भारतीय तरुणांना नोकरी मिळत नसण्यामागे अनेक कारणं आहेत.
परदेशात काही वर्षांपूर्वी नोकरी मिळणं सोपं होतं, मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, परदेशात आणि प्रामुख्यानं युरोपात सध्या भारतीयांसह परदेशी नागरिकांसंदर्भात नकारात्मक वातावरण असल्यानं ही चिंतेची बाब पाहता भारतीय युवा वर्ग नोकरीपासून वंचित राहत आहे.
परदेशात न मिळणाऱ्या नोकरीमुळं अनेकांनीच मोर्चा भारताकडे वळवला असून, भारतात सध्या नोकरी क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे. मात्र, याच स्पर्धेमुळं भारतात तितक्याच नोकरीच्या संधीसुद्धा निर्माण झाल्या असून, विशेष कौशल्याला देशात प्राधान्य दिलं जात आहे.