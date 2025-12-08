महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये शाळांना अचानक सुटट्या जाहीर; एका ठिकाणी तर सलग 3 महिने शाळा बंद राहणार

Schools Closed In India : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये शाळांना अचानक सुटट्या जाहीर झाल्या आहेत. शाळा विविध कारणांमुळे बंद रहाणार आहेत. चक्रीवादळ, शिक्षकांचे संप आणि जोरदार बर्फवृष्टी यासारख्या विविध कारणांमुळे डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात शाळांना सुटट्या जाहीर झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सुट्टी देण्यात आली आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रासाह भारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये शाळांना कधी सुट्टी असणार आहे.
चक्रीवादळ दिटवामुळे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे भारताच्या आग्नेय किनारपट्टी भागात सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांमुळे शाळा, महाविद्यालये, अंगणवाड्या आणि इतर शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, परिस्थिती अजूनही सामान्य झालेली नाही. पावसामुळे रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे पालक सरकारकडून शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याची मागणी करत आहेत. परिस्थिती पाहता, सरकार पुढील आठवड्यासाठी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते असे मानले जाते.
महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर आहेत. याचा थेट परिणाम शाळांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर झाला आहे. राज्यातील सुमारे 25,000 शाळांपैकी सुमारे 18,000 शाळांमध्ये 9 वी आणि 10 वी चे वर्ग पूर्णपणे बंद झाले आहेत. याचा सर्वात जास्त परिणाम मराठवाडा प्रदेशात झाला आहे, जिथे अनेक शाळा गेल्या काही दिवसांपासून उघडलेल्या नाहीत. मुंबईत कमी परिणाम दिसून आला आहे, परंतु जर व्यत्यय कायम राहिला तर इतर जिल्ह्यांतील शाळा पुढील आठवड्यापर्यंत बंद राहू शकतात.
दरम्यान, सरकारने संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना इशारा दिला आहे की ते गैरहजर राहिल्यास प्रत्येक दिवसासाठी त्यांचा एक दिवसाचा पगार कापला जाईल. या विधानावर कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, ज्यांनी असे म्हटले आहे की त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत निदर्शने सुरूच राहतील. केरळ सरकारने 2025 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे 9 डिसेंबर 2025 आणि 11 डिसेंबर 2025 रोजी सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. हा आदेश राज्यातील सर्व सार्वजनिक कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांना लागू आहे. या तारखांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्ट्या देण्याचे निर्देश व्यावसायिक कंपन्यांनाही देण्यात आले आहेत.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, दोन्ही सुट्ट्या जिल्हावार पाळल्या जातील. संबंधित भागात सुरळीत मतदान आणि प्रभावी मतदार सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. सरकारने राज्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये सुट्ट्यांचे नियोजन स्पष्टपणे सांगितले आहे, मतदान वेळापत्रकानुसार त्यांना दोन गटांमध्ये विभागले आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्व शाळांना दीर्घ सुट्ट्या सुरू होणार आहेत. शैक्षणिक दिनदर्शिकेनुसार, उत्तर प्रदेशातील शाळांसाठी हिवाळी सुट्ट्या 20 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत असतील. याचा अर्थ असा की शाळा शैक्षणिक वर्षातील शेवटच्या 10 ते 12 दिवसांसाठी बंद राहतील आणि नवीन वर्षात थेट पुन्हा उघडतील.
मध्य प्रदेशात सुट्टीचे वेळापत्रक जवळजवळ तयार झाले आहे. अनेक सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये 23 डिसेंबरपासून सुट्ट्या सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः, पीएम श्री शाळांसाठी, अधिकृत यादीनुसार, शाळा 23 डिसेंबर (मंगळवार) ते 1 जानेवारी 2026 (गुरुवार) पर्यंत सलग 10 दिवस बंद राहतील. जम्मू आणि काश्मीरमधील थंडीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. विक्रमी थंडीमुळे राज्य शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना दीर्घ सुट्टी जाहीर केली आहे. पूर्व-प्राथमिक आणि आठवीच्या शाळा 1 डिसेंबर 2025 ते 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत तीन महिने बंद राहतील. नववी ते बारावीच्या शाळा 11 डिसेंबर 2025 ते 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत बंद राहतील.
वायू प्रदूषणामुळे, दिल्ली-एनसीआरमधील शाळा काही काळासाठी हायब्रिड मोडमध्ये (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन) चालल्या. नंतर शाळा पुन्हा सुरू झाल्या, परंतु दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता "खूपच खराब" राहिली आहे. विद्यार्थी आणि पालक हिवाळी सुट्टीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दिल्लीच्या शिक्षण संचालनालयाने (DoE) जारी केलेल्या 2025-26 शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये शालेय सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी दिली आहे. 25 डिसेंबर 2025 रोजी राजधानीत ख्रिसमसची सुट्टी असेल. हिवाळी सुट्टी 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल आणि 15 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल.