/मार्क झुकरबर्गने मागितली भारत सरकारची माफी! पण मोदींचा व्हिडीओ हटवण्यासाठी नाही, तर...

फेसुबकचा संस्थापक आणि मेटाचा सीईओ मार्क झुकरबर्गने भारत सरकारची माफी मागितली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा व्हिडीओ हटवल्याने वाद पेटला असतानाच मार्क झुकरबर्गने माफी मागितली आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्क झुकरबर्गने मोदींचा व्हिडीओ हटवण्याबद्दल माफी मागितलेली नाही. तर केंद्र सरकारसोबत झालेल्या उच्च-स्तरीय चर्चेदरम्यान, लहान मुलांवरील लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSAM) आणि 'डीपफेक' कंटेंट पसरल्याबद्दल, तसंच कंपनीच्या प्लॅटफॉर्म्सच्या कामकाजातील त्रुटींबद्दल माफी मागितली आहे.
मार्क झुकरबर्गने प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि आशयाचे नियमन (content moderation) याच्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश असलेला व्हिडिओ हटवण्याबाबत यात कोणताही उल्लेख झाला नाही, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी, आशयाचे नियमन आणि भारतीय कायद्यांचे पालन यांबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) चे अधिकारी व 'मेटा'चे जागतिक नेतृत्व यांच्यात झालेल्या दोन दिवसांच्या बैठकीदरम्यान ही माफी मागण्यात आली. सूत्रांनुसार, 'मेटा'ने आशय नियमनातील चुका मान्य केल्या आणि आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील हानिकारक कंटेंट हाताळण्याच्या पद्धतीबद्दल खेद व्यक्त केला.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी हेदेखील स्पष्ट केलं की, मेटा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत मध्यस्थांना उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही, कारण त्यांचे अल्गोरिदम सक्रियपणे ठरवतात की कोणती सामग्री प्रसारित करायची आणि वापरकर्त्यांना दाखवायची. "त्यांना हे स्पष्ट करण्यात आले की, ते मध्यस्थांच्या व्याख्येत येत नाहीत. कोणाला सामग्री मिळेल हे ते निवडतात. त्यामुळे, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत असलेले 'सेफ हार्बर' संरक्षण लागू होत नाही," असे सूत्रांनी सांगितले.
या चर्चेत प्लॅटफॉर्मच्या व्यावसायिक पद्धतींवरही चर्चा करण्यात आली. सूत्रांनुसार, मेटाने कबूल केले की विशिष्ट प्रकारच्या सामग्रीला चालना देण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करण्यात आली होती आणि त्या निर्णयांबद्दल खेद व्यक्त केला.