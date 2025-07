Viral News : हिमाचलमध्ये अनेक पतींसह लग्न; पत्नी कोणाला कधी वेळ देते हे कसं ठरतं? खंजीर आहे महत्त्व

अलिकडेच, हिमाचल प्रदेशात एकाच तरुणीने दोन सख्या भावांशी लग्न केलं. त्यानंतर देशभरात या लग्नाची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. डोंगराळ भागातील ही एक जुनी प्रथा असून तिची अनेक प्रश्न उपस्थितीत होत आहेत. तिबेटपासून हिमाचल प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हत्ती जमातीमध्ये अजूनही अस्तित्वात असलेल्या या 'बहुपतित्वाच्या प्रथे'बद्दल लोकांना जाणून घेण्याची उत्सुकता दिसून येत आहे. हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस परमार यांनी 1975 मध्ये या प्रथेवर एक पुस्तक लिहिलं आहे. ज्यामध्ये त्यांनी या लग्नामागील कारणे आणि पद्धती याबद्दल सविस्तर लिहिलं आहे.

वायएस परमार यांनी या विषयावर पीएचडी केली असून, त्यांच्या 'पॉलियंड्री इन द हिमालय्स' या पुस्तकात त्यांनी अशा विवाहांचे प्रत्येक पैलू स्पष्टपणे मांडले आहेत. या पुस्तकात, परमार यांनी स्पष्ट केले आहे की, बहुपत्नीत्व सामान्यतः गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांमध्ये प्रचलित आहे, जे सर्व भावांसाठी स्वतंत्र कुटुंबे स्थापन करून मर्यादित संसाधनांचे विभाजन करू इच्छित नसतात. (Marriage with multiple husbands in Himachal How does it determine when a wife gives time to Which husband viral news in marathi)

या प्रथेनुसार, कुटुंबातील सर्व भाऊ एकाच वधूशी लग्न करतात आणि सर्व एकाच घरात एकत्र राहतात. पण, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेमध्ये, सर्व पतींना सख्ख भाऊ असणे बंधनकारक नाही. रक्ताचे नाते नसलेले लोक देखील स्वतःला 'धर्मभैय्या' म्हणून घोषित करून एकाच पत्नीला सामायिक करु शकतात.

पुस्तकाच्या पाचव्या प्रकरणात, बंधुत्वाच्या बहुपत्नीत्वाची प्रथा सविस्तरपणे समजावून सांगितली आहे. तुम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की, एकाच पत्नीसोबत वेळ घालवण्यावरून भावांमध्ये वाद होत नाही का? पत्नी कोणाला कधी वेळ देईल हे कसे ठरवले जाते? या प्रकरणात, वाय.एस. परमार यांनी सांगितले आहे की पत्नीला हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणतात की सर्व भावांना समान प्रेम आणि वेळ देणे आणि त्यांच्यामध्ये मत्सर निर्माण होऊ न देणे ही पत्नीची जबाबदारी असते.

पृष्ठ क्रमांक 91 वर, परमार लिहितात की, जेव्हा पत्नी एका भावासोबत असते तेव्हा दुसऱ्या भावाची टोपी किंवा बूट खोलीच्या बाहेर ठेवला जातो, जो इतर भावांसाठी संदेश म्हणून काम करतो. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा एकापेक्षा जास्त खोल्या असतात, तर हे बहुतेक गरीब कुटुंबांमध्ये प्रचलित असते आणि त्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त खोल्या नसतात. परमार म्हणतात, 'ज्यांची वेगळी घरे आहेत ते बहुपत्नीत्वाची प्रथा स्वीकारतात. ज्यांच्याकडे वेगळी घरे आणि पत्नी ठेवण्याची क्षमता नाही ते बहुपत्नीत्व स्वीकारतात.'

आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे कोणताही पुरूष दिवसा एखाद्या महिलेचा पती असल्याचा दावा करू शकत नव्हता. याशिवाय, तो दिवसा त्या महिलेला भेटूही शकत नव्हता. जर त्याला त्या महिलेला भेटायचे असेल तर त्याला रात्रीपर्यंत वाट पहावी लागत असे. जेव्हा तो त्या महिलेसोबत एकटा असायचा तेव्हा तो त्याचा खंजीर बाहेर ठेवत असे जेणेकरून इतर कोणत्याही पुरूषाला समजेल की आत आधीच दुसरा पुरूष आहे.

अशा घरांमध्ये पत्नी आणि पती एकमेकांना कसा वेळ देतात यावर प्रकाश टाकताना परमार यांनी पुस्तकात लिहिले आहे की, 'बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पत्नीला सर्व पतींसोबत एकाच खोलीत झोपावे लागते. ते एकाच खोलीत झोपावेत किंवा वेगळे, पत्नीला शारीरिक संबंधांची व्यवस्था करावी लागते. जेव्हा सर्व भाऊ आपापल्या बेडवर जातात, तेव्हा पत्नीने तिच्या इच्छेनुसार आज रात्री कोणत्या पतीसोबत राहायचे हे ठरवायचे असतं. पण ती सर्व भावांसोबत आलटून पालटून तिची कर्तव्ये पार पाडते. सहसा सर्व पतींना समान वेळ दिला जातो. तक्रारीची परिस्थिती क्वचितच असते.'

In a rare but culturally rooted ceremony, a bride in Himachal Pradesh’s Shillai village married two brothers, honouring the age-old polyandry tradition of the Hatti tribe.

Sunita, from Kunhat village, tied the knot with Pradeep and Kapil in a vibrant three-day wedding, complete… pic.twitter.com/utVJahQBgZ

