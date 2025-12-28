मारवाडी कुटुंबाने बनवले 56 लाखांचे 8 कोटी? आर्थिक तज्ज्ञाने सांगितलेलं सिक्रेट मध्यमवर्गीयांच्या येईल कामी!

Marwari family financial secret: मारवाडी समाज आपल्या व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी ओळखला जातो. एका मारवाडी कुटुंबाने अशाप्रकारे गुंतवणूक करुन 56 लाखांची रक्कम 8 कोटी केली. हे यश स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो किंवा जोखमीच्या गुंतवणुकीने नव्हे, तर शिस्तबद्ध विचाराने आणि हुशार रणनीतीने मिळवले.या कुटुंबाला हे कसं शक्य झालं? आपण यातून काय शिकायला हवं? सविस्तर जाणून घेऊया.
एका मारवाडी कुटुंबाने 2017 मध्ये फक्त 56 लाख रुपयांच्या सोन्यात गुंतवणूक केली होती. ते सोने सुमारे 2 किलो होते आणि त्यावेळी सोन्याचा दर ग्रॅमला 2800 रुपये होता. आठ वर्षांनंतर म्हणजे 2025 पर्यंत हीच संपत्ती 8.3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली. यात सोन्याची किंमत 2.84 कोटी आणि जमिनीची किंमत 5.5 कोटींहून अधिक झाली.
या कुटुंबाने सोने विकले नाही. त्याऐवजी सोन्यावर 10 टक्के व्याजदराने गोल्ड लोन घेतले. सोन्याच्या 60 टक्के किंमत म्हणजे सुमारे 33 लाख रुपये कर्ज काढले. हे पैसे अहमदाबादमध्ये जमिनीच्या खरेदीच्या डाउन पेमेंटसाठी वापरले. सोने सुरक्षित राहिले आणि त्याची किंमत वाढत राहिली – ग्रॅमला 14 हजार 200 रुपये झाली.
गोल्ड लोनचे पैसे आणि बँकेच्या दीर्घकाळाच्या कर्जाने त्यांनी 1.8 कोटीची जमीन विकत घेतली. आठ वर्षांत ती जमीन 5.5 ते 6 कोटींची झाली. जमीन ही अशी संपत्ती आहे जी संयमाने खूप वाढते, कारण शहरांच्या विस्ताराने आणि विकासाने तिची किंमत आपोआप वाढते.
कर्जाची रक्कम तीच राहते पण महागाईमुळे संपत्तीची किंमत वाढते. येथे गोल्ड लोन आणि बँक लोनचे हप्ते भरताना महागाईने सोने आणि जमिनीला फायदा दिला. कर्ज फेडता फेडता संपत्ती दुप्पट-तिप्पट झाली.
सोन्यात जोखीम कमी असते आणि दीर्घकाळात स्थिर वाढ देते. या कुटुंबाने सोने विकले नाही, तर ते आधार म्हणून वापरले. परिणामी मूळ 56 लाखांचे सोने 2.84 कोटी झाले. हेी कंपाउंडिंगची जादू आहे.
हे यश रातोरात नव्हे तर 8 वर्षांच्या संयमाने मिळाले. वेळ हा सर्वात मोठा साथीदार असतो. त्यामुळे गुंतवणूक लवकर करा, धीर धरा आणि संपत्तीला वाढू द्या. शॉर्टकट न घेता शिस्त पाळल्याने हे शक्य झाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
फायनान्शियल तज्ज्ञ प्रेम सोनी याबद्दल टीप्स दिल्या आहेत. खरी संपत्ती कमाईतून नव्हे, तर संपत्ती कशी सांभाळली आणि वापरली जाते यातून बनते, असे ते सांगतात. उत्पन्नावर नव्हे, तर संपत्तीच्या बॅलन्स शीटवर लक्ष केंद्रित करा. सोने आणि जमीन यांसारख्या मालमत्तेला योग्य वापरून त्यांना वाढू द्या, असा सल्ला ते देतात. सोने सांभाळणे, जमीन गुंतवणे, कर्ज हुशारीने वापरणे आणि संयम ठेवणे, या सिक्रेटमुळे सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंब कोटींची संपत्ती बनवू शकते, असेही ते पुढे सांगतात.