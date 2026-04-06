गेट तोडून विधानसभेत घुसली कार; थेट अध्यक्षांच्या दारात...सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न

Delhi News : दिल्ली विधानसभेत सुरक्षेचा मोठाबाबत मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिल, अशी घटना घडली आहे. सोमवारी एका कारने अडथळा तोडून गेट क्रमांक 2 मधून प्रवेश केला. या कारने लोखंडी गेटही तोडल्याचे समोर आले आहे.

उर्वशी खोना | Updated: Apr 6, 2026, 05:08 PM IST
उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली :राजधानीतील अतिसंवेदनशील ठिकाण असलेल्या दिल्ली विधानसभा येथे सोमवारी दुपारी एक धक्कादायक प्रकरण घडलं.  सुरक्षा व्यवस्थेतील मोठी त्रुटी यावेळी उघडकीस आली. उत्तर प्रदेश नोंदणी क्रमांक असलेल्या एका अज्ञात कारने गेट तोडत थेट विधानसभा परिसरात प्रवेश केल्याने खळबळ उडाली आहे. दुपारी सुमारे 2 वाजून 5 वाजण्याच्या सुमारास, पांढऱ्या रंगाची टाटा सिएरा कार मॉल रोडकडील बंद गेटवर धडक देत व्हीआयपी प्रवेशद्वारातून आत शिरली. प्रत्यक्षात, या प्रवेशद्वारावर कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि बॅरियर्स असतानाही वाहनाने लोखंडी अडथळा तोडत आत प्रवेश केला. 

आत प्रवेश केल्यानंतर चालकाने वाहन थेट विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता यांच्या कार्यालयाच्या दिशेने नेले. कार्यालयाच्या पोर्चजवळ गाडी थांबवून तो खाली उतरला आणि अध्यक्षांच्या खोलीबाहेर एक पुष्पगुच्छ ठेवून तात्काळ घटनास्थळावरून पसार झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण विधानसभा परिसरात तातडीने सुरक्षा अलर्ट जारी करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, परिसर सील करण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयित वाहनाचा आणि चालकाचा मागोवा घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दरम्यान, सुरक्षा यंत्रणांनी ठेवलेल्या पुष्पगुच्छाची तपासणी केली असता त्यामध्ये कोणतीही स्फोटक किंवा संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही. तरीदेखील, या संपूर्ण प्रकाराकडे संभाव्य सुरक्षा भंग म्हणूनच पाहिले जात असून, तपास यंत्रणा कोणतीही शक्यता नाकारत नाहीत. विशेष म्हणजे, व्हीआयपी गेटवर CRPF आणि इतर सुरक्षा दल तैनात असतानाही वाहनाने आत प्रवेश कसा केला, हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यामुळे विधानसभा परिसरातील सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या घटनेनंतर विधानसभा सुरक्षेचा सखोल आढावा घेतला जाण्याची शक्यता असून, संबंधित सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची चौकशी होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दिल्लीसारख्या संवेदनशील शहरातील विधानसभेत अशा प्रकारे गाडी घुसणे ही केवळ धक्कादायक घटना नसून, सुरक्षा व्यवस्थेसाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे. तपासाचा अहवाल आणि पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

