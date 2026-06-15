/30 KM लांब भयानक ट्राफिक जॅम, 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा, 10 मिनिटांच्या प्रवासासाठी लागले 2 तास

Traffic Jam : भारतातील उत्तर-पूर्व प्रदेश राज्यात सध्या प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तसेच बिहार या राज्यांलगत असलेल्या महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. सध्या सुट्ट्यांच्या हंगाम संपत आल्याने येथे पर्यटकांची गर्दी उसळली. यामुळे येथे अतानक हजारो वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. बिहारमध्ये 30 KM लांब भयानक ट्राफिक जॅम लागला. तर, शिमलामध्ये 10 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 2 तास लागले. रुग्णवाहिका देखील या वाहतूक कोंडीत अडकली
बिहारच्या पाटणा जिल्ह्यातील पालिगंज उपविभागात 30 किलोमीटरहून अधिक लांब प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. रविवारी 14 जन रोजी दुपार पासून नाकेबंदी सुरु करण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत नाकेबंदी सुरू राहिली. लहान-मोठ्या वाहनांमधील हजारो लोक अडकून पडले. पोलिसांनी वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
पाटणा-औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग- 139, बिहटा-पाली महाबलीपूर राज्य महामार्ग-2 आणि पाली-राणीतालाब राज्य महामार्ग- 69 या मार्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी दिसून आली. या रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या परिसरात जवळपास दररोज अशी वाहतूक कोंडी होते असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या अनेक ट्रक चालकांनी आपली व्यथा मांडली.
मागील महिनाभरापासून शिमलामध्ये भयानक वाहतूक कोंडी होत आहे. हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथे सोमवारी सकाळी संजौली ते ढाली आणि छरब्रा रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. पर्यटक तसेच स्थानिक या वाहतूक कोंडीत अडकले. संजौली आणि छरब्रा दरम्यान सुमारे 8 ते 10 किलोमीटरची वाहतूक कोंडी झाली होती, ज्यामुळे शेकडो वाहने अनेक तास रस्त्यावर अडकून पडली होती. 10 ते 15 मिनिटांच्या प्रवासाला दोन तास लागले.
खाजगी वाहनांव्यतिरिक्त, रुग्णवाहिका, शाळकरी मुलांना घेऊन जाणारी वाहने आणि मोठ्या संख्येने पर्यटकही वाहतूक कोंडीत अडकले होते. रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. अनेक प्रवाशांनी सोशल मीडियावर फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करून प्रशासनाकडून चांगल्या वाहतूक व्यवस्थापनाची मागणी केली. वीकेंड आणि पर्यटन हंगामामुळे शिमला येथील पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.