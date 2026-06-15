Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /30 KM लांब भयानक ट्राफिक जॅम, 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा, 10 मिनिटांच्या प्रवासासाठी लागले 2 तास

30 KM लांब भयानक ट्राफिक जॅम, 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा, 10 मिनिटांच्या प्रवासासाठी लागले 2 तास

बिहारमध्ये 30 KM लांब भयानक ट्राफिक जॅम लागला. अचानक नाकाबंदी लावल्याने वाहकूक कोंडी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 15, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:46 PM IST
30 KM लांब भयानक ट्राफिक जॅम, 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा, 10 मिनिटांच्या प्रवासासाठी लागले 2 तास

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
हात जोडले अन् टेकले गुडघे... मैदानावर गोल पण चेहऱ्यावर नाही आनंद; स्वीडनचा खेळाडू चर
Yasin Ayari16 min ago
2
FIFA World Cup 202647 min ago
3
Nanded1 hr ago
4
heart attack2 hrs ago
5
uddhav thackeray2 hrs ago