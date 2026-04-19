एकाचवेळी 7,000 पेक्षा जास्त प्रवासी, 3 KM लांब रांग, पोलिसांचा लाठीचार्ज, भारतातील 'या' रेल्वे स्टेशनवर अचानक झालेली भयानक गर्दी पाहून लॉकडाऊन आठवला!

Massive Crows At Surat Udhna Railway Station : गुजरातच्या सुरतमधील उधना रेल्वे स्थानकावर प्रचंड गर्दी झाली. एकाचवेळी 7,000 पेक्षा जास्त प्रवासी जमले. गर्दी अनियंत्रीत झाली. गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांचा लाठीचार्ज करावा लागला. उधना रेल्वे स्टेशनवर अचानक झालेली भयानक गर्दी पाहून लॉकडाऊन आठवला. इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टचाई निर्माण झाली आहे. युद्धाचा मोठा फटका भारताला बसला असून अनेक उद्योग ठप्प झाले आहेत. यामुळे हजारो कामगारांवर उपासमाराची वेळ आली आली आहे. हजारो लोक गावाकडे परत जात आहेत. यामुळेच रेल्वे स्थानकामध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि एलपीजी संकटाचा परिणाम संपूर्ण भारतात पहायला मिळत आहे. इंधन टंचाईमुळे उद्योग ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. नोकरीसाठी आपले गाव सोडून देशाच्या विविध राज्यांत आलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या गावी जात आहेत. सुरतमधील उधना रेल्वे स्थानकावर गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची प्रचंड गर्दी पहायला मिळाली. उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाणाऱ्या ट्रेन पकडण्यासाठी हजारो लोकांनी धावपळ केली. रेल्वे स्थानकावरील गर्दी अनियंत्रीत झाली. यामुले पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. लाठीचार्जनंतर चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली.
रेल्वे स्टेनवर 7,000 हून अधिक प्रवासी जमले होते. मात्र, फक्त दोनच ट्रेन होत्या. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की स्थानकाबाहेर तीन किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. काही लोकांनी रांग तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती आणखी बिघडली. अखेरीस गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस आणि आरपीएफच्या जवानांना सौम्य लाठीचार्ज करावा लागला. तीव्र उष्णतेचा प्रवाशांवर विपरीत परिणाम झाला. रांगेत उभे असलेले किमान दोन जण बेशुद्ध पडले.
रविवारी सकाळी सुमारे साडेअकराच्या सुमारास सुरतमधील उधना रेल्वे स्थानकावर प्रचंड गोंधळ पहायला मिळाला. उधना-हसनपूर ट्रेनसाठी प्रवासी रांगेत उभे होते. यावेली काही प्रवाशांनी रांग तोडण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे वादावादी झाली आणि गर्जी उसळली. परिस्थिती चिघळल्याने, जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस आणि आरपीएफच्या जवानांनी लाठीचार्ज करावा लागला. सोशल मीडियावर याचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. पोलिसांच्या लाठीमारापासून वाचण्यासाठी प्रवासी लोखंडी सळ्यांवरून उड्या मारत असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे.
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) April 19, 2026
रेल्वे अधिकारी अनुभव सक्सेना यांनी याबाबत माहिती दिली. दुपारपर्यंत सहा ट्रेनमधून 21,000 हून अधिक प्रवासी रवाना झाले. परंतु गर्दी इतकी प्रचंड होती की सुव्यवस्था राखणे कठीण झाले. प्रवाशांना रांगेत थांबण्याचे वारंवार आवाहन केले जात होते, परंतु गोंधळामुळे पोलिसांना कठोर कारवा लागाला असे रेल्वे प्रशासनाकडून सागंण्यात आले.
रेल्वे स्थानकांवर अचानक गर्दी झाली. सध्या उन्हाळ्याची सुट्टी आहे. यामुळे अनेक लोक बाहरे फिरण्यासाठी जात आहेत. तसेच सुट्टीसाठी जादा ट्रेन सोडण्यात आल्या आहेत. नियमीत प्रवाशी तसेच स्थलांतरित होणारे कामगार यामुळे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची संख्या दुप्पट गर्दी झाली. यामुळे रेल्वेच्या संपूर्ण यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला.