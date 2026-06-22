/लखनऊ कोचिंग सेंटरला भीषण आग; 14 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू! CM योगींचे तातडीचे निर्देश

Lucknow Coaching Centre Fire : लखनऊमध्ये भयानक घटना समोर आली आहे, अलिगंजच्या पुरानिया परिसरामध्ये सोमवारी धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 22 जून रोजी सोमवारी अलिगंजच्या पुरानिया परिसरात भीषण आग लागल्यामुळे संपूर्ण शहर हादरले होते. या भीषण दुर्घटनेमध्ये आतापर्यत 14 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेमध्ये मृत झालेल्यांचे वय हे 20 ते 24 वर्ष असल्याचे सांगण्यात येत आहे, या घटनेमध्ये परिसरात शोककळा पसरली आहे. पुरानिया परिसरात अचानक आग लागली आणि काही क्षणातच इमारतीत धूर आणि आगीच्या ज्वाळांनी इमारत व्यापली. अचानक घडलेल्या घटनेमुळे परिसरामध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.
या घटनेची सुरुवातीच्या माहितीनुसार या प्रकरणामध्ये सांगितले जात होते की कोचिंग सेंटर आणि ग्रंथालयाशी होते. आग लागल्यानंतर इमारतीमध्ये भितीचे वातावरण पसरले होते. माहिती मिळताच, अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या इमारतीत एक कोचिंग सेंटरदेखील कार्यरत आहे. या घटनेत जेव्हा आग लागली त्यानंतर सात-आठ विद्यार्थ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी इमारतीवरून उडी मारली. मात्र, अंदाजे 20 ते 25 विद्यार्थी अजूनही आत अडकल्याची भीती आहे. यामध्ये धुरामुळे गुदमरुन 14 जणांचा मृत्यू झाल्याचे देखील समोर आले आहे.
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लखनऊमध्ये या भीषण दुर्घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला. त्याचबरोबर त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना देखील आदेश दिले आहेत, आणि त्याच्या कुटुंबांशी संवाद साधून सर्वतोपरी मदत करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. तसेच, जखमींवर योग्य उपचार सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. झालेल्या या धक्कादायक घटनेनंतर आता हाथरस जिल्ह्यातील सलीमपूर येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यक्रमाची तयारी थांबवण्यात आली. हा दौरा रद्द करण्यात आला आहे, ते अलीगढहून थेट लखनौला रवाना झाले आहेत. लखनऊमधील मोठ्या घटनेमुळे हाथरसचा कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या घटनेवर दु:ख व्यक्त केले आहे. मोदी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातील लखनौमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत झालेल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीमुळे मला दुःख झाले आहे. शोकाकुल कुटुंबांप्रति माझ्या संवेदना आहेत. सध्या बचावकार्य सुरु आहे आणि अधिकारी मदत करत आहेत. प्रत्येक मृताच्या कुटुंबाला पीएमएनआरएफकडून 2 लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे तर जखमींना 50000 रुपये मिळतील."