Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /लखनऊ कोचिंग सेंटरला भीषण आग; 14 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू! CM योगींचे तातडीचे निर्देश

लखनऊ कोचिंग सेंटरला भीषण आग; 14 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू! CM योगींचे तातडीचे निर्देश

Lucknow Coaching Centre Fire : 22 जून रोजी सोमवारी अलिगंजच्या पुरानिया परिसरात भीषण आग लागल्यामुळे संपूर्ण शहर हादरले होते. या भीषण दुर्घटनेमध्ये आतापर्यत 14 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 22, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:13 PM IST
लखनऊ कोचिंग सेंटरला भीषण आग; 14 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू! CM योगींचे तातडीचे निर्देश

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
एकनाथ शिंदेंची खेळी! गोकुळ गीते शिंदेंच्या शिवसेनेत?
Mumbai1 hr ago
2
NEET Aspirants1 hr ago
3
jay shah1 hr ago
4
uddhav thackeray1 hr ago
5
uddhav thackeray1 hr ago