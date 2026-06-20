/भारतात सापडला सोन्याचा महाप्रचंड खजिना; एकाच राज्यात 4 मोठ्या सोन्याच्या खाणी, परदेशातून सोनं आयात करावं लागणार नाही

Gold Mine In Karnataka : भारतात सोन्याचा महाप्रचंड खजिना सापडला आहे. एकाच राज्यात 4 मोठ्या सोन्याच्या खाणी सापडल्या आहेत. या खाणी भारतासाठी मोठा जॅकपॉट ठरणार आहे. ज्या राज्यात या खाणी सापडल्या आहेत ते राज्य भारतातील सर्वात मोठ सोनं उत्पादक राज्य होणार आहे. यामुळे भारताची सोनं उत्पादन क्षमता वाढणार आहे. यामुळे परदेशातून सोनं आयात करावं लागणार नाही. इथं 50 टन सोन्याचा साठा आहे. जाणून घेऊया भारतातील कोणत्या राज्यात ही सोन्याची खाण सापडली आहे.
भारताचे KFG म्हणून ओळख असलेल्या दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश राज्यात या सोन्याच्या खाणी सापडल्या आहेत. येत्या काही वर्षांत आंध्र प्रदेश देशातील सोन्याचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनू शकतो. यामुळे देशातील सोन्याचे उत्पादन वाढणार आहे. यामुळे भारताला सोनं आयात करावे लागणार नाही. आयातीवरील देशाचे अवलंबित्वही कमी होईल. एकट्या कुर्नूल जिल्ह्यातील जोन्नागिरी गावात अंदाजे 50 टन सोन्याचा साठा सापडला आहे.
खाण विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीना यांनी नव्याने सापडलेल्या खाणींबाबत माहिती दिली. जोन्नागिरी व्यतिरिक्त सोन्याच्या खाणकामासाठी आणखी चार संभाव्य जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये रामगिरी, जाववाकुला आणि चिगुरुकुंटा बिस्नाटम यांचा समावेश आहे. एकट्या जोन्नागिरीमध्येच 50 टन सोन्याचा साठा आहे. यामुळेच भविष्यात आंध्र प्रदेश काही वर्षांत देशातील सोन्याचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनू शकतो. सरकार या खनिजसंपन्न जागांचे अधिक अन्वेषण आणि विकास करण्याची योजना आखली आहे.
लवकरच जोन्नागिरीमध्ये व्यावसायिक सोनं उत्पादन होणार आहे. सुमारे दशकभरापूर्वी कुर्नूलमधील या गावात सोन्याच्या खाणकामासाठी 1,500 एकर जमीन वाटप करण्यात आली होती. यापैकी 500 एकरवरच सोन्याचा शोध घेण्यात आला. या क्षेत्रात अंदाजे 13 टन सोने असल्याचा अंदाज होता. उर्वरित 1,000 एकरवर लवकरच शोधकार्य सुरू होईल. एकट्या जोन्नागिरीमधील सोन्याचा एकूण साठा 50 टन असल्याचा अंदाज आहे.
जोन्नागिरी 50 टन सोन्याच्या साठा सापडला आहे. यामुळे आंध्र प्रदेशच नाही तर देशाचे अर्थकारण बदलणार आहे. या 50 टन सोन्याचे बाजारमूल्य 7,500 कोटी ते 9,000 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. दैनंदिन दरातील चढ-उतारानुसार या आकड्यात बदल होऊ शकतो. एवढ्या मोठ्या सोन्याच्या साठ्याच्या शोधाने देशांतर्गत सोन्याच्या उत्पादनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
सोन्याच्या खाणकामासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि तंत्रज्ञानाची गरज आहे. निविदांद्वारे खाजगी कंपन्यांना सोन्याच्या खाणकामाचे काम देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. गेल्या काही वर्षांत खाणकामाद्वारे होणारे सोन्याचे उत्खनन लक्षणीयरीत्या घटले आहे. एका टन उत्खनन केलेल्या सामग्रीवर प्रक्रिया केल्यास त्यातून केवळ एक ग्रॅम सोने मिळते.
जोन्नागिरीमध्ये लवकरच सोन्याचे उत्खनन सुरू होणार असल्याची माहिती मुकेश कुमार मीना यांनी दिली. पूर्वी एक टन खाणकाम सामग्रीवर प्रक्रिया केल्यावर तीन ग्रॅम सोने मिळत असे. 0.8 ग्रॅमपेक्षा कमी सोने काढणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नव्हते. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या हस्ते जोन्नागिरी येथील गोल्ड मायनिंगचे अधिकृतपणे उद्घाटन होणार आहे. यानंतर या खाणीत सोनं उत्खनन सुरु होणार आहे.
भारतात दरवर्षी अंदाजे 800 टन सोन्याची खरेदी विक्री होते. 2000 साली कर्नाटकातील कोलार गोल्ड फील्ड्स बंद झाल्यापासून देशांतर्गत सोन्याच्या उत्पादनात घट झाली आहे. सध्या, कर्नाटकातील हुट्टी गोल्ड माइन्स ही भारतातील एकमेव सोन्याची उत्पादक खाण. ही खाण भारत सरकारच्या मालकीची आहे. येथे दरवर्षी अंदाजे 1.5 टन सोन्याचे उत्पादन होते. या खाणीतून भारतात सर्वत्र सोन्याचा पुरवठा होतो. मात्र, मागणी जास्त असल्यामुळे इतर देशांकडून सोन्याची आयात करावी लागते.