/भारतावर महाभयानक संकट! 4.5 लाख लोकांचा मृत्यू होणार, मृत्यूंच कारण जाणून बसेल धक्का

अल निनो : अल निनोचा धोका वाढत आहे. यामुळे हवामानात लक्षणीय बदल होत आहेत. अल निनोची तीव्रता वाढत असल्याने तापमान देखील झपाट्याने वाढत आहे. जगाच्या अनेक भागांमध्ये उष्णता आणखी वाढू शकतो. शिकागो विद्यापीठाच्या क्लायमेट इम्पॅक्ट लॅबने धक्कादायक अहवाल दिला आहे. सामान्य वर्षाच्या तुलनेत फेब्रुवारी 2027 दरम्यान उष्णतेमुळे मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. मृतांचा आकडा 4.5 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
या काळात जमिनीचे तापमान सामान्यपेक्षा अंदाजे 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढू शकते आणि अत्यंत उष्ण दिवसांची संख्या 44 टक्क्यांनी वाढू शकते. जगभरात मृत्यूचा आकडा 4,51,000 पर्यंत जाऊ शकतो. शास्त्रज्ञांनी जगभरातील 24,000 हून अधिक प्रदेशांमधील तापमान आणि मृत्यूच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले. भारतात अंदाजे 15,800 अतिरिक्त मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे.
याचा सर्वाधिक परिणाम अशा भागांवर होऊ शकतो जिथे आधीच खूप उष्णता आहे. लोकांकडे उष्णतेपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी मर्यादित संसाधने आहेत. आफ्रिकेतील साहेल प्रदेश आणि दक्षिण व आग्नेय आशियातील अनेक देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो अहवालानुसार, आफ्रिकेत अंदाजे 66,800 अतिरिक्त मृत्यू होण्याची भिती वर्तवली जात आहे. नायजेरियामध्ये अंदाजे 31,400 अतिरिक्त मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे, त्याखालोखाल सुदानमध्ये अंदाजे 17,600 मृत्यू होतील आणि इतर देशांमध्ये हजारो अतिरिक्त मृत्यू होतील.
दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्येही याचा लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, थायलंड आणि कंबोडिया या देशांमध्ये मिळून अतिरिक्त 19,400 मृत्यू होऊ शकतात. इंडोनेशियामध्ये अंदाजे 19,300 मृत्यू आणि ब्राझीलमध्ये अंदाजे 13,300 मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे. अल निनोमुळे भारतातही उष्णतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये वाढ होऊ शकते. अहवालानुसार, जून 2026 ते फेब्रुवारी 2027 दरम्यान अंदाजे 15,800 अतिरिक्त मृत्यू आणि डिसेंबर 2026 ते फेब्रुवारी 2027 दरम्यान अंदाजे 7,400 अतिरिक्त मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे.
या काळात नागरिकरांनी स्वत:चा उष्णतेपासून बचाव करावा असं आवाहन करण्यात आले आहे. वृद्ध व्यक्ती, घराबाहेर काम करणारे आणि आधीपासूनच वैद्यकीय समस्या असलेल्यांसाठी उष्णता विशेषतः तीव्र असू शकते. ज्या भागांमध्ये पाणी, रुग्णालये आणि शीतकरण सुविधांची उपलब्धता मर्यादित आहे, तिथे धोका आणखी जास्त असू शकतो.
क्लायमेट इम्पॅक्ट लॅबच्या एका अहवालानुसार, या अल निनोमुळे जगभरातील जमिनीचे तापमान सामान्यपेक्षा सुमारे 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. अत्यंत उष्ण दिवसांची संख्या सुमारे 44 टक्क्यांनी वाढू शकते.
लोकांना नेहमीपेक्षा जास्त काळ तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो. शास्त्रज्ञांच्या मते, आधीच उष्ण असलेल्या भागांमध्ये तापमानात काही अंशांची वाढ देखील धोकादायक ठरू शकते, विशेषतः जिथे वातानुकूलन, पाणी आणि आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध नाहीत. जागतिक हवामान संघटनेनुसार (WMO), अल निनोचा धोका फेब्रुवारी 2027 पर्यंत टिकू शकतो. या काळात, जगाच्या अनेक भागांमध्ये तापमान आणि पर्जन्यमानाचे स्वरूप बदलू शकते. अल निनो ही एक नैसर्गिक हवामान प्रणाली आहे. तथापि, यावेळी तो अशा वेळी आला आहे, जेव्हा हवामान बदलामुळे पृथ्वी आधीच उष्ण होत आहे. परिणामी, त्याच्या प्रभावांमुळे आणखी उष्णतेच्या लाटा येण्याचा धोका वाढला आहे.
शास्त्रज्ञांच्या मते, फेब्रुवारी 2027 पर्यंत एल निनो संपला तरी, उष्णतेच्या लाटांचे परिणाम काही काळ टिकू शकतात. उत्तर गोलार्धातील देशांना, विशेषतः पुढील उन्हाळ्यात, उष्णतेशी संबंधित धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो.