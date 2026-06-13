/10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भारतातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळावर भयानक ट्रॅफिक जॅम, 30,000 वाहने अडकली

Shimla Tourist: सुट्ट्यांचा हंगाम अद्याप संपलेला नाही. गर्मीने हैराण झाले लोक भारतातील थंड हवेच्या ठिकाणाला भेट देत आहेत. भारतातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ असलेल्या हिमाचल प्रदेशात भयानक ट्रॅफिक जॅम झाला आहे. हिमाचल प्रदेशातील प्रमुख महामार्गावर 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या. या ट्राफिक जॅममध्ये 30,000 वाहने अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. हिमाचल प्रदेशात सध्या पर्यटकांची तुफान गर्दी झाली आहे.
हिमाचल प्रदेशात मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे. रिमझिम पाऊस सुरू आहे. दरम्यान, उकाड्यापासून दिलासा मिळवण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक हिमाचलमध्ये गर्दी करत आहेत. मनालीला पर्यटक मोठ्या संख्येने भेट देत आहेत. यामुळे मंडी-कुल्लू-मनाली महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. मंडी-कुल्लू-मनाली महामार्गावर पांदोह ते द्वादा आणि थलौतपर्यंत जवळपास 10 किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्याचे चित्र पहायला मिळाले. हिमाचल प्रदेशातील वाहतूक कोंडीचा एक ड्रोन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
या व्हिडिओमध्ये वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पहायला मिळत आहेच. मनालीच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. वाहने अत्यंत धीम्या गतीने पुढे सरकत आहेत. फिरायला आलेले पर्यटका वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. वाहतूक पोलिस वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वाहन चालकांच्या चुकांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे वाहतूक पोलिसांचे म्हणणे आहे. अनेक वाहन चालक चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेकिंग करतात. अनेक पर्यटक लेन ओलांडून चुकीच्या दिशेने जातात, ज्यामुळे पलीकडून येणारी वाहने अडकून पडतात. पांदोह बाजार ते सिझर्स टर्नपर्यंतचा रस्ता हा दुपदरी रस्ता आहे. यामुळे येथे वाहनांची गर्दी होत आहे.
दरम्यान, 12 जून रोजी संध्याकाळी, किरतपूर-मनालीरस्त्यावरील पांदोह-औत रस्त्यावर जोगनी वळणाजवळ एक मोठा ट्रेलर डोंगरावर अडकला. त्यामुळे सुमारे चार तास वाहतूक विस्कळीत झाली. ट्रेलरमध्ये अवजड यंत्रसामग्री भरलेली असल्याने तो काढणे कठीण झाले आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या, ज्यामुळे शेकडो प्रवासी अडकून पडले.
A long queue of vehicles was reported on the Mandi–Kullu road in Himachal Pradesh as a large number of tourists travelled towards Manali.#TheSentinel #HimachalPradesh #Traffic pic.twitter.com/TlgeANlJYw— The Sentinel (@Sentinel_Assam) June 13, 2026
शिमला हे देखील पर्यकांचे हॉटस्पॉट बनत आहे. दररोज 30,000 हून अधिक वाहने शिमला परिसरात येत आहे. शिमला पोलिसांनी वाहनांची हा आकडेवारी दिली. 1 जून ते 10 जून दरम्यान 3,50,000 हून अधिक वाहने शहरात दाखल झाली. मे महिन्यातही 7,00,000 हून अधिक वाहने शिमल्यामध्ये आली होती. पर्यटन हंगाम ऐन भरात आल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे.