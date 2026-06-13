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10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भारतातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळावर भयानक ट्रॅफिक जॅम, 30,000 वाहने अडकली

भारतातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळावर भयानक ट्रॅफिक जॅम झाला आहे. 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या.  30,000 वाहने येथे अडकली.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:06 PM IST
10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; भारतातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळावर भयानक ट्रॅफिक जॅम, 30,000 वाहने अडकली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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