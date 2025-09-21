English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
5 वर्षांत 25 लाख वाचवण्याचा ‘मास्टर प्लॅन’: ड्रीम मॅरेज साकारेल प्रत्यक्षात!

Personal Finance Tips:  लग्नासाठी २५ लाख रुपये ५ वर्षांत वाचवायचे असतील, तर योग्य नियोजन आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 21, 2025, 12:59 PM IST
पर्सनल फायनान्स टीप्स

Personal Finance Tips: भारतात लग्न हा एक मोठा सांस्कृतिक उत्सव असतो. आपलं लग्न खूप थाटामाटात व्हायला हवं असं प्रत्येकाला वाटतं. डेस्टिनेशन वेडींग करणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. पण हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी खूप मोठी रक्कम तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे. कर्ज काढून तुम्ही आयुष्याची सुरुवात करु इच्छिणार नाही. त्यामुळे आतापासूनच काही टीप्स लक्षात ठेवलात तर २ वर्षात २५ लाख जमा करणे तुम्हाला कठीण वाटणार नाही. . आजकाल, एका भारतीय लग्नाचा खर्च किमान २०-३० लाख रुपये आहे. तुमच्या स्वप्नातील लग्नासाठी २५ लाख रुपये ५ वर्षांत वाचवायचे असतील, तर योग्य नियोजन आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे. याचा मास्टरप्लॅन समजून घेऊया. 

बजेट तयार करा आणि बचत करा

तुमच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशेब ठेवून ‘५०-३०-२०’ नियम अंमलात आणा: ५०% आवश्यक खर्च (भाडे, वीज, किराणा), ३०% वैयक्तिक इच्छा (मनोरंजन, बाहेर जेवणे) आणि २०% बचत व गुंतवणूक. उदाहरणार्थ, जर तुमचा मासिक पगार ५०,००० रुपये असेल, तर १०,००० रुपये वाचवा. यामुळे तुम्ही गुंतवणुकीसाठी नियमित रक्कम जमा करू शकता आणि लग्नासाठी निधी उभारणीला गती मिळेल.

म्युच्युअल फंडात एसआयपी करा

सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) हा कमी रकमेतून मोठा निधी जमा करण्याचा सोपा मार्ग आहे. जर तुम्ही १५% वार्षिक परतावा गृहीत धरला, तर २५ लाख रुपये मिळवण्यासाठी दरमहा सुमारे २९,००० रुपये गुंतवावे लागतील. ५ वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक १७.४ लाख रुपये होईल, तर व्याजासह २५.३ लाख रुपये मिळतील. चांगल्या म्युच्युअल फंडाची निवड करून जोखीम कमी करता येते.

सोन्यात गुंतवणूक

लग्नासाठी दागिने महत्त्वाचे असतात, म्हणून सोन्यात गुंतवणूक करा. सोने सरासरी १०% वार्षिक परतावा देते. उदाहरणार्थ, ५ लाख रुपयांचे सोने ५ वर्षांत ८ लाख रुपये होऊ शकते. याचा फायदा असा की, तुम्ही लग्नाचे दागिने तयार करू शकता आणि किमती वाढल्याने नफाही मिळेल.

अनावश्यक खर्च कमी करा

बाहेर जेवणे, महाग कपडे किंवा अनावश्यक सहली यासारख्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा. दरमहा ५,००० रुपये वाचवल्यास वर्षाला ६०,००० रुपये जमा होतात. ही रक्कम तुम्ही एसआयपी किंवा सोन्यात गुंतवू शकता, ज्यामुळे तुमचा निधी वाढेल.

अतिरिक्त उत्पन्नाकडे लक्ष द्या 

अर्धवेळ काम, फ्रीलान्सिंग किंवा छोटा व्यवसाय सुरू करून उत्पन्न वाढवा. दरमहा १०,००० रुपये अतिरिक्त कमाई केल्यास ५ वर्षांत १०-१२ लाख रुपये जमा होऊ शकतात. ही रक्कम गुंतवल्यास तुमचे २५ लाखांचे लक्ष्य लवकर पूर्ण होईल.

काय घ्याल खबरदारी?

म्युच्युअल फंडात जोखीम असते, त्यामुळे फंड निवडताना विश्वसनीय  असेल याची काळजी घ्या. महत्वाचं म्हणजे 6 महिन्यांचा खर्च (उदा. 1.8 लाख) बाजूला ठेवा. शक्यतो क्रेडिट कार्ड टाळा आणि कर्जाऐवजी बचतीवर लक्ष द्या.दर 6 महिन्यांनी गुंतवणुकीचे मूल्यांकन करा आणि लग्नाच्या बजेटची आखणी करा.

आता कर्जाशिवाय लग्न शक्य 

या मास्टर प्लॅनने शिस्तबद्ध बचत केल्यास एसआयपी आणि सोन्यातील गुंतवणुकीद्वारे तुम्ही 5 वर्षांत 25 लाख रुपये सहज जमा करू शकता. कर्जाशिवाय स्वप्नातील लग्न शक्य होऊ शकते.

FAQ

५ वर्षांत २५ लाख रुपये वाचवण्यासाठी दरमहा किती गुंतवणूक करावी लागेल?

उत्तर: जर तुम्ही म्युच्युअल फंडात सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) मध्ये गुंतवणूक केली आणि १५% वार्षिक परतावा गृहीत धरला, तर २५ लाख रुपये जमा करण्यासाठी तुम्हाला दरमहा सुमारे २९,००० रुपये गुंतवावे लागतील. याशिवाय, सोन्यात गुंतवणूक आणि अनावश्यक खर्च कमी करून तुम्ही हे लक्ष्य साध्य करू शकता.

लग्नासाठी सोन्यात गुंतवणूक का करावी?

उत्तर: सोने हा सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे आणि भारतात लग्नासाठी दागिने महत्त्वाचे असतात. सोने सरासरी १०% वार्षिक परतावा देते. उदाहरणार्थ, ५ लाख रुपयांचे सोने ५ वर्षांत ८ लाख रुपये होऊ शकते. यामुळे तुम्ही लग्नाचे दागिने तयार करू शकता आणि किमती वाढल्याने नफाही मिळतो.

अनावश्यक खर्च कसे कमी करावे आणि बचत कशी वाढवावी?

उत्तर: ‘५०-३०-२०’ नियम पाळा: ५०% आवश्यक खर्च, ३०% वैयक्तिक इच्छा आणि २०% बचत. बाहेर जेवणे, महाग कपडे किंवा अनावश्यक सहली यावर नियंत्रण ठेवा. उदाहरणार्थ, दरमहा ५,००० रुपये वाचवल्यास वर्षाला ६०,००० रुपये जमा होतात. तसेच, अर्धवेळ काम किंवा फ्रीलान्सिंगद्वारे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून बचत वाढवता येते.

