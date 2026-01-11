English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • धक्कादायक! प्रेमानंद महाराजांच्या मथुरेतील घराला आग, सामान जळून राख,पण...

धक्कादायक! प्रेमानंद महाराजांच्या मथुरेतील घराला आग, सामान जळून राख,पण...

Permanend ji Maharaj: मथुरा शहरात शनिवारी रात्री एक मोठी घटना घडली असून संत प्रेमानंद महाराज यांच्या फ्लॅटमध्ये अचानक आग लागली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

Updated: Jan 11, 2026, 10:19 AM IST
धक्कादायक! प्रेमानंद महाराजांच्या मथुरेतील घराला आग, सामान जळून राख,पण...

Premanad Ji Maharaj House Fire: मथुरेत काल ( 10 जानेवारी 2026) मोठी दुर्घटना घडली. मार्गदर्शक आणि संत प्रमानंदजी महाराज यांच्या घराला भीषण आग लागली. ही  माहिती मिळताच संपूर्ण सोसायटीमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. पुढे काय घडलं जाणून घ्या. 

ही घटना मथुरातील गोविंदा HR अपार्टमेंटमध्ये घडली. प्रेमानंद महाराज यांचा फ्लॅट क्रमांक 212 येथे आहे. आग लागल्यानंतर धुराचे लोट दिसू लागल्याने शेजारील रहिवाशांनी तत्काळ प्रशासनाला माहिती दिली. काही वेळातच पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचले. त्याचबरोबर अग्निशमन दलाच्या 2 गाड्याही तात्काळ दाखल झाल्या. बराच वेळ प्रयत्न केल्यानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश आले.

या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी फ्लॅटमधील अनेक वस्तू जळून खाक झाल्याची माहिती समोर येत आहे. फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर घरगुती साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. आग नेमकी कशामुळे लागली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

प्रेमानंद महाराज यांच्या प्रकृतीचा विचार करता या फ्लॅटमध्ये विशेष आरोग्य सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या उपचारांसाठी ICUसारखी व्यवस्था येथे करण्यात आली होती. प्रेमानंद महाराज यांच्या दोन्ही किडनी निकामी झाल्या असून त्यांना आठवड्यातून अनेक वेळा डायलिसिसची गरज भासते. त्यामुळे या आगीमुळे आरोग्य सुविधांचे कितपत नुकसान झाले आहे, याची तपासणी सुरू आहे.

सुदैवाने, या घटनेच्या वेळी प्रेमानंद महाराज फ्लॅटमध्ये उपस्थित नव्हते आणि ते पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे प्रेमानंद महाराज गेल्या सुमारे 1 महिन्यापासून या फ्लॅटमध्ये राहत नव्हते. ते सध्या रमणरेती परिसरातील श्रीराधा केली कुंज आश्रमात वास्तव्य करत आहेत. ते कधीकधीच फ्लॅटवर येत असतात. घटनेच्या वेळीही ते आश्रमातच होते, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.

घटनेनंतर प्रशासनाकडून फ्लॅटची पाहणी करण्यात येत असून नुकसानाचा सविस्तर अहवाल तयार केला जात आहे. पुढील तपासानंतरच आग लागण्याचे नेमके कारण आणि नुकसानाचे प्रमाण स्पष्ट होणार आहे. सध्या मात्र प्रेमानंद महाराज सुरक्षित असल्याने त्यांच्या अनुयायांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. 

  

प्रेमानंदजी महारज यांना आज कोण ओळखत नाही. कोणतीही अडचण असो मोठ मोठे नेते-अभिनेते सगळेच त्यांना भेटतात आणि त्यांच मार्गदर्शन घेतात. 

