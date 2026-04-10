वृंदावनला आलेल्या पर्यटकांवर काळाचा घाला, यमुनेत बुडून 6 जणांचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

 Mathura News: मथुरेच्या यमुना नदीत एक भीषण अपघात झाला आहे. बोट उलटल्यामुळे 6 पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. कशी घडली संपूर्ण घटना जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 10, 2026, 06:56 PM IST
Yamuna River Boat Accident: मथुरेतील वृंदावन मधून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यमुना नदीमध्ये बुडून 6 पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि बचाव कर्मचाऱ्यांनी त्वरीत हालचाल करण्यास सुरूवात केली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सांगण्यात येत आहे की, बोट उलटल्यामुळे हा अपघात घडला. पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. 

यमुनेतील अपघातात 6 जणांनी गमावला जीव 

दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार मृत्यूमुखी पडलेले पर्यटक हे पंजाबहून मथुरा-वृंदावन येथे दर्शनासाठी आले होते. आणि बोट वरील लोकांची संख्या अमर्यादीत झाल्यामुळे बोटीचा नदीच्या पाण्यावरील समतोल बिघडला असण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे बोट उलटली. या घटनेत आत्तापर्यंत 6 जणांचा बळी गेल्याची माहिती समोर आली आहे. बचाव कर्मचाऱ्यांना यापैकी एक मृतदेह नदीतून बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र, इतर मृतदेहांचा तपास अद्याप सुरू आहे. 

प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले अपघाताचे मूळ कारण

दरम्यान, एका प्रत्यक्षदर्शीने या अपघाताचे मुख्य कारण सांगितले. त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार असे समोर आले की, सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे बोट नदी प्रवाहाच्या मध्यभागी जोरदारपणे हेलकावे घेऊ लागली, बोटीचा वेग वाढला आणि ती एका तरंगत्या पुलाला धडकल्याने उलटली. आणि हा भीषण अपघात घडला. 

 

50 हून अधिक डायव्हर्ससह बचावकार्य सुरू

पोलीस अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अपघाताच्या ठिकाणी बचावकार्य सुरू असून, बेपत्ता पर्यटकांचा नदीच्या खोल भागात शोध घेतला जात आहे. तसेच माहितीनुसार, बोटीमध्ये 24 हून अधिक पर्यटक होते. एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ यांच्या पथकांसह सुमारे 50 स्थानिक डायव्हर्सच्या मदतीने डुबलेल्या पर्यटकांचा शोध घेतला जात आहे. 

 

मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचे निर्देश 

अशात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेची दखल घेतली आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना बचाव कार्याला गती आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई आणि जखमींना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्याची खात्री दिली आहे. 

