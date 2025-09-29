English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील सर्वात थंड वाळवंटाचा युनेस्कोच्या बायोस्फीअर रिझर्व्ह यादीत समावेश; जगभरातील पर्यटकांचे ड्रीम डेस्टिनेशन

भारतासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. हिमाचल प्रदेशात असलेल्या भारतातील सर्वात थंड वाळवंटाला नवी जागतिक ओळख मिळाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 29, 2025, 07:05 PM IST
Matter Of Pride For India Himachal Pradesh Cold Desert : जगभरातील पर्यटकांचे ड्रीम डेस्टिनेशन आणि भारतातील सर्वात थंड वाळवंटाचा युनेस्कोच्या बायोस्फीअर रिझर्व्ह यादीत समावेश झाला आहे. हिमाचल प्रदेशातील शीत वाळवंटातील बायोस्फीअर रिझर्व्ह (CDBR) आता युनेस्कोच्या जागतिक बायोस्फीअर रिझर्व्ह नेटवर्क (WNBR) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे . या जागतिक मान्यतेमुळे हिमाचल प्रदेशच्या लाहौल-स्पिती जिल्ह्यात पसरलेल्या 7,770 चौरस किलोमीटर क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय संवर्धन नकाशावर स्थान मिळाले आहे. 

या नवीन यादीसह, भारताकडे आता जागतिक बायोस्फीअर रिझर्व्ह नेटवर्कमध्ये नोंदणीकृत एकूण 13 बायोस्फीअर रिझर्व्ह आहेत. युनेस्कोने म्हटले आहे की यावेळी 21 देशांमधील 26 नवीन बायोस्फीअर रिझर्व्ह WNBR मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत, जे गेल्या 20 वर्षातील सर्वाधिक संख्या आहे. WNBR मध्ये आता 142 देशांमधील 785 स्थळांचा समावेश आहे. 2018 पासून अतिरिक्त दहा लाख चौरस किमी नैसर्गिक क्षेत्र संरक्षणाखाली येत आहे, जे बोलिव्हियाच्या आकाराइतके आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी X ला सांगितले की, WNBR मध्ये शीत वाळवंट बायोस्फीअर रिझर्व्हचा समावेश करण्याचा निर्णय पॅरिसमधील युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषदेच्या (MAB) 37 व्या सत्रात घेण्यात आला. शीत वाळवंट अभयारण्य ट्रान्स-हिमालयीन प्रदेशात पसरलेले आहे आणि त्यात स्पिती वन्यजीव विभाग आणि लाहौल वन विभागाला लागून असलेले क्षेत्र समाविष्ट आहेत.

बारालाचा खिंड, भरतपूर आणि सरचू या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. समुद्रसपाटीपासूनची उंची 3,300 ते 6,600 मीटर पर्यंत आहे. या अभयारण्यात पिन व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल पाणथळ प्रदेश आणि सरचू मैदाने समाविष्ट आहेत, जी हिमनदीच्या दऱ्या, अल्पाइन तलाव आणि उच्च उंचीवरील वाळवंट क्षेत्रामुळे WNBR चे थंड आणि कोरडे परिसंस्था बनवतात.  हे अभयारणे किकोर 2,665 चौरस किमी, बफर 3,977 चौरस किमी आणि संक्रमण 1,128 चौरस किमी या तीन झोनमध्ये विभागले गेले आहे जे संवर्धन, शाश्वत वापर आणि समुदाय सहभाग संतुलित करतात. येथे 655 औषधी वनस्पती, 41 झुडुपे आणि 17 वृक्ष प्रजाती आढळतात, ज्यामध्ये 14 स्थानिक आणि 47 औषधी वनस्पतींचा समावेश आहे.  वन्यजीवांमध्ये 17 सस्तन प्राणी आणि 119 पक्ष्यांच्या प्रजातींचा समावेश आहे, ज्यामध्ये हिमालयीन हिम बिबट्या सर्वात प्रमुख आहे. या परिसरात सुमारे 12,000लोक पारंपारिक पशुपालन, याक आणि शेळीपालन, बार्ली आणि वाटाणा लागवड आणि तिबेटी हर्बल औषधांचा सराव करतात. हे ज्ञान बौद्ध मठ आणि स्थानिक पंचायतींद्वारे जतन केले जाते.

FAQ

1 शीत वाळवंट बायोस्फीअर रिझर्व्ह (CDBR) म्हणजे काय आणि ते कुठे आहे?
शीत वाळवंट बायोस्फीअर रिझर्व्ह हे भारतातील सर्वात थंड वाळवंट आहे, जे जगभरातील पर्यटकांचे ड्रीम डेस्टिनेशन आहे. हे हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पिती जिल्ह्यात पसरलेले आहे आणि ट्रान्स-हिमालयन प्रदेशात वसलेले आहे. यात स्पिती वन्यजीव विभाग आणि लाहौल वन विभागाचे क्षेत्र समाविष्ट आहे. याचे एकूण क्षेत्रफळ ७,७७० चौरस किलोमीटर आहे.

2 युनेस्कोच्या जागतिक बायोस्फीअर रिझर्व्ह नेटवर्क (WNBR) मध्ये CDBR चा समावेश कधी आणि कसा झाला?
CDBR चा WNBR मध्ये समावेश पॅरिसमधील युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषदेच्या (MAB) ३७व्या सत्रात करण्यात आला. युनेस्कोने २१ देशांमधील २६ नवीन बायोस्फीअर रिझर्व्ह WNBR मध्ये समाविष्ट केले, जी गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक संख्या आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हे X वर जाहीर केले.

3. भारताकडे आता WNBR मध्ये एकूण किती बायोस्फीअर रिझर्व्ह आहेत?
या नवीन यादीसह भारताकडे WNBR मध्ये नोंदणीकृत एकूण १३ बायोस्फीअर रिझर्व्ह आहेत. WNBR मध्ये आता १४२ देशांमधील ७८५ स्थळांचा समावेश आहे. २०१८ पासून अतिरिक्त दहा लाख चौरस किमी नैसर्गिक क्षेत्र संरक्षणाखाली आले आहे, जे बोलिव्हियाच्या आकाराइतके आहे.

 

