/श्री कृष्ण मुस्लिम होते, 5 वेळा नमाज पठण करायचे; मौलानाचे वादग्रस्त वक्तव्य

Maulana Jarjis Ansari Statement Over Lord Krishna Said He Was Muslim : उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर, मौलाना जरजिस अन्सारी यांनी भागवान श्रीकृष्णाबाबत केलेल्या एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळे खळबळ उडाली आहे. श्री कृष्ण मुस्लिम होते, 5 वेळा नमाज पठण करायचे असे वक्तव्य मौलाना जरजिस अन्सारी यांनी केले आहे. त्यांच्या वक्तव्याने नवा वाद निर्माण झाला असून हिंदुत्ववादी संघटना भडकल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या मथुरातील श्री कृष्ण जन्मभूमीचा वाद चांगलाच पेटला आहे. या वादा दरम्यान मौलाना जर्जिस अन्सारी यांच्या एका वक्तव्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. श्री कृष्ण हे मुस्लिम होते. इतकचं नाही तर ते 5 वेळा नमाज पठण करायचे, असं वक्तव्य मौलाना जरजिस अन्सारी यांनी केले आहे. मौलाना जरजिस अन्सारी यांनी श्रीकृष्णाबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याविरोधात देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेक हिंदूत्ववादी संघटनांनी मौलानांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काही हिंदूत्ववादी संघटनांनी मौलाना यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे.
मौलाना जर्जिस अन्सारी यांनी एका भाषणादरम्यान श्रीमद्भगवद्गीतेच्या एका श्लोकाचा संदर्भ देत विधान केल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी एका श्लोकाचा अर्थ सांगताना म्हटलं की, ‘भक्तांनी संपूर्ण शरीराने पूजा करायला पाहिजे’, असं सांगून त्यांनी श्रीकृष्ण हे मुस्लिम असून ते 5 वेळा नमाज पठण करायचे, असा दावा केला आहे.
‘हिंदू धर्माच्या लोकांना ग्रंथ काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर इस्लाम धर्म चांगला वाटायला लागेल. इस्लाम धर्म हा वैश्विक असल्याचे हिंदू धर्मग्रंथातच म्हटलं आहे. परंतु मौलानांचं हे विधान जुनंच आहे. आता त्यांच्या विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दरम्यान, अयोध्येचे संत विष्णू दास यांनी मौलानांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. जो कोणी मौलाना जरजिस अन्सारी यांची जीभ कापून त्यांच्याकडे आणेल, त्याला 10 लाख रुपयांचे रोख बक्षीस देणार असल्याचे म्हटले आहे.