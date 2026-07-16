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श्री कृष्ण मुस्लिम होते, 5 वेळा नमाज पठण करायचे; मौलानाचे वादग्रस्त वक्तव्य

 इटावा येथील मौलाना जरजिस अन्सारी यांच्या एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळे खळबळ उडाली आहे.  भगवान श्रीकृष्ण मुस्लिम होते आणि दिवसातून पाच वेळा नमाज पठण करायचे असं मौलाना जरजिस अन्सारी यांनी म्हंटले आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटना भडकल्या आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 16, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:42 PM IST
श्री कृष्ण मुस्लिम होते, 5 वेळा नमाज पठण करायचे; मौलानाचे वादग्रस्त वक्तव्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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