मेडे मेडे मेडे! टेक ऑफ करताच पुढच्या चार मिनिटांत विमानाच्या इंजिनला आग, 226 प्रवासी थोडक्यात बचावले

कोलकातामध्ये टर्किश एअरलाइन्सच्या विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. टेक ऑफ करताच विमानाच्या  इंजिनला आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 4, 2026, 06:14 PM IST
Turkish airlines flight emergency landing in kolkata :  टर्किश एअरलाइन्सच्या विमानाचे कोलकाता विमानतळावर विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. टेक ऑफ करताच विमानाच्या  इंजिनला आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे.  विमानात 226 प्रवासी होते. तथापि, सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. तुर्की एअरलाइन्सचे एक प्रवासी विमान एका मोठ्या हवाई दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावले. 

विमानतळ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुर्की एअरलाइन्सचे विमान TK 727 ने काठमांडू, नेपाळ येथून इस्तंबूल, तुर्कीसाठी निघाले. विमान कोलकाता हवाई हद्दीत असताना, पायलटला इंजिनच्या एका डब्यात आग लागल्याचे लक्षात आले. परिस्थिती गंभीर असल्याचे ओळखून, पायलटने ताबडतोब कोलकाता एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) शी संपर्क साधला. 
विमान धावपट्टीवर काळजीपूर्वक उतरले

कोलकाता एटीसीकडून हिरवा कंदील मिळताच, विमान अत्यंत सावधगिरीने धावपट्टीवर उतरले. विमानतळावर अग्निशमन दलाचे पथक आणि आपत्कालीन सेवा आधीच सज्ज होत्या. विमान सुरक्षितपणे उतरल्यानंतर, प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले. सध्या विमानाची दुरुस्ती सुरू आहे आणि प्रवासी विमानतळावर वाट पाहत आहेत. ही आग यांत्रिक बिघाडामुळे लागली आहे का याचा तपास सुरू आहे.

उड्डाणानंतर अवघ्या चार मिनिटांत आग लागली

टीआयएचे महाव्यवस्थापक टेकनाथ सिटौला यांच्या मते, विमानाने दुपारी 1:28 वाजता उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या चार मिनिटांत ही घटना घडली. टेकऑफनंतर काही वेळातच टीटीएचवाय 727 विमानाच्या उजव्या इंजिनला आग लागली. त्यांनी सांगितले की, विमानात 226 प्रवासी होते. इंजिनला आग लागल्याची माहिती मिळताच, विमानतळ अधिकाऱ्यांनी खबरदारी म्हणून त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुमारे 15 मिनिटांसाठी पूर्णपणे बंद केले.

 

