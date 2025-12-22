English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मेडे मेडे मेडे! एअर इंडियाच्या विमानात मोठा तांत्रिक बिघाड; 337 प्रवाशांसह इमर्जन्सी लँडिंग

मेडे मेडे मेडे! एअर इंडियाच्या विमानात मोठा तांत्रिक बिघाड; 337 प्रवाशांसह इमर्जन्सी लँडिंग

एअर इंडियाच्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबईला जाणारे विमान दिल्लीला परतले.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 22, 2025, 01:06 PM IST
मेडे मेडे मेडे! एअर इंडियाच्या विमानात मोठा तांत्रिक बिघाड; 337 प्रवाशांसह इमर्जन्सी लँडिंग

Air India Delhi Mumbai Flight Emergency Landing : एअर इंडियाच्या विमानात मोठा तांत्रिक बिघाड झाला. पायलटने  मेडे मेडे मेडे! असा संदेश पाठवला. यानंतर 337 प्रवाशांसह या विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये खळबळ उडाली. प्रवासी भयभित झाले. इमर्जन्सी लँडिंगचा संदेश मिळाल्यानंत सर्व यंत्रणा सतर्क झाल्या. 
दिल्लीहून मुंबईला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाचे AI-887 (बोईंग 777-300ER) आत्पकालीन लँडिग करण्यात आले. विमानाने दिल्लीतून मुंबईसाठी टेक ऑफ केले. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे या विमानाला दिल्लीला परतावे लागले. विमानाचे सकाळी 7:47 वाजता इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षित आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.

सोमवारी दिल्लीहून मुंबईला उड्डाण घेतल्यानंतर विमानाच्या इंजिन क्रमांक-2 मध्ये तेलाचा दाब शून्य झाला. त्यानंतर वैमानिकाने तातडीने दिल्लीतील अधिकाऱ्यांशी आपत्कालीन लँडिंगसाठी संपर्क साधला. विमानात आपत्कालीन परिस्थितीची माहिती मिळताच विमानतळ कर्मचाऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयारी सुरू केली. काही वेळ हवेत राहिल्यानंतर विमान विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. विमान अचानक दिल्लीला परतल्याने प्रवाशांमध्येही घबराट पसरली.

लँडिंगनंतर सर्व प्रवाशांना आणि क्रू मेंबर्सना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. जखमी किंवा जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. एअर इंडियाच्या फ्लाइट एआय-887 मध्ये 337 क्रू मेंबर्स आणि प्रवासी होते. अग्निशमन नियंत्रण कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे घटनेची पुष्टी केली, "विमानात एकूण 337 प्रवासी आणि कर्मचारी होते. खबरदारी म्हणून, विमान दिल्लीला परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लँडिंगनंतर, सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. विमानाची सध्या तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. तथापि, एअर इंडियाने आपत्कालीन लँडिंगबाबत अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.

