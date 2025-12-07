English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाविद्यालयात एमसीए पदवी घेत असलेल्या विद्यार्थ्याने छताच्या पंख्याला टॉवेल बांधून गळफास घेतला. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने एक छोटी सुसाईड नोट देखील लिहिली.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 7, 2025, 11:53 AM IST
प्लीज सॉरी, मी हरलो... वडिलांचा शेवटचा फोनही त्याला थांबवू शकला नाही, नेमकं काय घडलं?

ग्रेटर नोएडाच्या नॉलेज पार्क पोलीस स्टेशन परिसरातील एका एमसीए विद्यार्थ्याने वसतिगृहाच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिसांनी कृष्णकांतचा मृतदेह ताब्यात घेतला आहे आणि तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे आणि त्याच्या कुटुंबाला घटनेची माहिती देण्यात आली आहे.

पोलिसांनी एक सुसाईड नोट देखील जप्त केली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, आत्महत्येपूर्वी कृष्णकांतने त्याच्या वडिलांशी फोनवर बोलले होते. त्याच्या वडिलांनी कृष्णकांतच्या मित्राला फोन करून सांगितले होते की तो काहीतरी करणार आहे. तो मित्र त्याच्या खोलीत पोहोचेपर्यंत खूप उशीर झाला होता.

शनिवारी दुपारी नॉलेज पार्क पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली की पोलीस स्टेशन हद्दीतील तुघलकपूर येथील क्राउन हॉस्टेलमध्ये एका विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांना आढळले की कृष्णकांत 25 नावाच्या विद्यार्थ्याने क्राउन हॉस्टेलच्या तिसऱ्या मजल्यावरील खोली क्रमांक 79 मध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. झारखंडचा रहिवासी असलेल्या कृष्णकांतने छताच्या पंख्याच्या हुकला बांधलेल्या टॉवेलने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

कृष्णकांत काहीतरी गडबड आहे

पोलिसांनी चौकशी केली तेव्हा त्यांना कळले की कृष्णकांत आणि ऋतिक एकाच खोलीत राहत होते. मृत कृष्णकांत हा एनआयईटी कॉलेजमध्ये एमसीएच्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता.

कृष्णकांत त्या दिवशी सकाळी कॉलेजला गेला नव्हता. त्याने त्याचा रूममेट ऋतिकला उशिरा परत येण्यास सांगितले होते. दुपारी कृष्णकांतच्या वडिलांनी ऋतिकला फोन केला आणि त्याला त्याच्या खोलीत लवकर जाण्यास सांगितले, कारण तो काहीतरी करणार होता. त्यानंतर ऋतिकने त्याच्या हॉस्टेलच्या मित्रांना फोन केला. त्यांना कळले की कृष्णकांतने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. दरवाजा आतून बंद होता. त्यांनी दाराची कडी उघडली आणि त्याचा मृतदेह खाली केला.

आत्महत्या चिठ्ठी लिहून स्वतःचे चुंबन घेतले

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कृष्णकांतने इंग्रजीत एक छोटी सुसाईड नोट देखील लिहिली, ज्यामध्ये त्याने लिहिले होते, "मी पराभूत झालो आहे. मी माझे शरीर आणि माझे सामान माझ्या कुटुंबाला देतो. कृपया गैरसोय माफ करा."

मृताचा मित्र हृतिक म्हणाला की, मृत विद्यार्थ्याला डोके दुखत होते. तो बराच काळ अभ्यास करत असताना त्याचे डोके वाकलेले राहायचे, ज्यामुळे त्याला बराच त्रास होत असे. तो अभ्यासात खूप हुशार होता. त्याच्या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, त्याने त्याच्या मृत्यूच्या वेळी त्याच्या कुटुंबाशी फोनवरून देखील बोलले होते.

हेल्पलाइन

वांद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ ९९९९६६६५५५ किंवा help@vandrevalafoundation.com

TISS iCall ०२२-२५५२११११ (सोमवार ते शनिवार - सकाळी ८:०० ते रात्री १०:०० पर्यंत उपलब्ध)

