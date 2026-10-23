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भारतीय तरुणीच्या डोळ्यावर उगवला दात! तिला पाहून डॉक्टरही थक्क, जगातील एकमेव प्रकरण; पण असं का झालं?

या मुलीचे रिपोर्ट पाहून डॉक्टरही थक्क झाले. हा असा प्रकार जगातील एकमेव प्रकार असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं असून नेमकं तिला काय झालं होतं हे डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 23, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 12:03 PM IST
भारतीय तरुणीच्या डोळ्यावर उगवला दात! तिला पाहून डॉक्टरही थक्क, जगातील एकमेव प्रकरण; पण असं का झालं?
Image Credit: डॉक्टरही झाले थक्क (फोटो American Academy of Ophthalmology करुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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