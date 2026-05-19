/उद्या तुमच्या शहरातील औषधांची दुकाने बंद? देशव्यापी केमिस्ट संपामुळे रुग्णांमध्ये संभ्रम; रुग्णांवर काय परिणाम होईल?

Nationwide strike of All India Organization of Chemists and Druggists: 20 मे रोजी औषध विक्रेते आणि केमिस्ट संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. याचा रुग्ण, औषध दुकाने आणि आपत्कालीन सेवांवर काय परिणाम होईल, ते येथे जाणून घ्या.
Medicine Shops Shut In Your City Tomorrow 20 May 2026: देशभरातील मेडिकल क्षेत्रातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. देशभरातील औषध विक्रेते आणि केमिस्ट संघटनांनी २० मे रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या हाकेमुळे अनेक रुग्णांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. विशेषतः रोज औषधांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांमध्ये “उद्या मेडिकल दुकाने सुरू राहणार का?, नेमका हा बंद कुठे? सगळीकडे दुकानं बंद असणार का?" असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा संप ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला आहे. ऑनलाइन औषध विक्री आणि ई-फार्मसी कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलतींच्या विरोधात हा आंदोलनात्मक बंद पुकारण्यात आला आहे.
केमिस्ट संघटनांचा आरोप आहे की ऑनलाइन औषध विक्रीसाठी स्पष्ट आणि कडक नियम नसल्यामुळे अनेक ई-फार्मसी प्लॅटफॉर्म मनमानी पद्धतीने काम करत आहेत. बनावट किंवा चुकीच्या प्रिस्क्रिप्शनवर औषधे विकली जाण्याचा धोका असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमुळे छोट्या मेडिकल दुकानांना मोठा फटका बसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळेच बंदची हाक देण्यात आली आहे.
सर्व मेडिकल दुकाने बंद राहणार का? असा प्रश्न आता सगळ्यांचं पडला आहे. तर असं पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. काही राज्यांतील केमिस्ट संघटनांनी या बंदपासून स्वतःला दूर ठेवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमध्ये काही मेडिकल दुकाने नियमितपणे सुरू राहू शकतात.
मात्र, स्वतंत्र आणि छोट्या औषध दुकानांवर या संपाचा परिणाम दिसू शकतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी औषधांची उपलब्धता तात्पुरती विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
संपादरम्यान अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे संघटनांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे खालील सेवा सुरू राहण्याची शक्यता आहे :
जर आपल्या परिसरात मुख्यतः छोट्या मेडिकल दुकानांवरच अवलंबून राहावे लागत असेल, तर औषधे मिळण्यात काही प्रमाणात अडचण येऊ शकते.
डायबेटीस, रक्तदाब, दमा, हृदयरोग, थायरॉईड यांसारख्या आजारांसाठी नियमित औषधे घेणाऱ्या रुग्णांनी आवश्यक औषधे आधीच खरेदी करून ठेवावीत, असा सल्ला दिला जात आहे. औषध दुकाने सुरू असली तरी काही ठिकाणी कमी वेळ सुरू राहणे, स्टॉकची कमतरता किंवा पुरवठा उशिरा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोरोना काळात घरपोच औषध सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यानंतर ऑनलाइन औषध विक्रीचा बाजार झपाट्याने विस्तारला. मात्र पारंपरिक केमिस्ट संघटनांचे म्हणणे आहे की या क्षेत्रासाठी स्पष्ट नियमावली आणि नियंत्रण व्यवस्था आवश्यक आहे.
विशेषतः अँटिबायोटिक्स आणि प्रिस्क्रिप्शनवरील औषधांचा गैरवापर वाढू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून या विषयावर चर्चा सुरू असून रुग्णांना अडचण होणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.