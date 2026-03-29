प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 29, 2026, 09:30 PM IST
पेट्रोल संकटामुळे औषधांनाही महागाईचा फटका, तुमच्या खिशावर किती परिणाम? जाणून घ्या!
औषधाच्या किंमती

Medicines Price Increse : पेट्रोल संकटामुळे आता औषधांनाही महागाईचा फटका बसला आहे. खाडीतील युद्धामुळे पेट्रोल उत्पादनांची टंचाई निर्माण झाली असून, त्याचा थेट परिणाम औषध निर्मितीवर होताना दिसतोय. यामुळे आगरा शहरातील औषध बाजारात किंमती वाढण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. सर्वसामान्यांना रोज वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा खर्च वाढणार असल्याने रुग्ण आणि दुकानदार दोघांनाही चिंता वाटू लागली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

पेट्रोल संकटामुळे कच्च्या मालाची टंचाई

खाडी देशांतील युद्धामुळे पेट्रो उत्पादनांची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. औषध बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल चीन आणि खाडी देशांतून येतो. खाडीतून जडीबुटी आणि चीनमधून ड्रग्सचे पावडर येते. पेट्रोलच्या टंचाईमुळे ही पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. औषध कंपन्या आता जुन्या स्टॉकवरच काम चालवत आहेत. नवीन ऑर्डर मिळत नसल्याने उत्पादन प्रक्रिया थांबण्याची भीती आहे. यामुळे थोक आणि किरकोळ विक्रेतेही चिंताग्रस्त आहेत.

पॅरासिटामोलच्या किंमतीत वाढ

सर्वाधिक विक्री होणारे औषध म्हणजे पैरासिटामोल. फुव्वारा औषध बाजारात 500 रुपयांचा डब्बा आता 520 रुपयांना विकला जात आहे. ही 20 रुपयांची वाढ आधीच झाली आहे. हे औषध, सर्दी, ताप, डोकेदुखीसाठी दररोज वापरले जाते. येत्या काही दिवसांत इतर औषधांवरही असाच परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे.

कोणत्या औषधांवर संभाव्य वाढ?

रोजच्या वापराच्या औषधांमध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब, थायरॉईड आणि हाडांच्या दुखण्याच्या औषधाचा समावेश आहे. या सर्व दवांच्या किंमती वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण कच्चा माल मिळत नसल्याने उत्पादन खर्च वाढेल. फार्मा कंपन्यांच्या मते, स्टॉक संपल्यावर नवीन माल न आल्यास किंमती आणखी वाढतील. यामुळे दीर्घकालीन आजार असणाऱ्या रुग्णांना महागड्या उपचारांचा सामना करावा लागणार आहे.

प्लास्टिकच्या वैद्यकीय सामग्रीची किंमत वाढली

पेट्रो उत्पादनांपासून प्लास्टिकचे दाणे तयार होतात. त्यापासून सिरिंज, कॅन्युला, ड्रिप सेट यासारख्या वस्तू बनवल्या जातात. सिरिंजच्या पाकिटाची किंमत 20 ते 30 रुपयांनी वाढली आहे. कॅन्युलाची किंमत 3-4 रुपयांवरून 7-8 रुपयांपर्यंत गेली आहे. शस्त्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक सामग्रीचीही किंमत वाढली आहे. याचा थेट परिणाम रुग्णालये आणि क्लिनिकवर होत आहे.

फार्मा असोसिएशनने काय म्हटलं?

“मॅन्युफॅक्चरर्सकडे आमचे दोन-दोन ऑर्डर पेंडिंग आहेत. कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने बाजारात पॅनिक निर्माण झाले आहे. काही विक्रेते किंमती वाढवून विक्री करत आहेत. सर्व काही स्टॉकवर अवलंबून आहे.”, अशी प्रतिक्रिया आगरा फार्मा असोसिएशनचे अध्यक्ष अनूप बन्सल यांनी दिली. सामान्यतः रिटेलरकडे 3 दिवस, थोक विक्रेत्यांकडे 15 दिवस आणि डिस्ट्रीब्यूटरकडे 3 महिन्यांचा स्टॉक असतो. पण आता नवीन पुरवठा बंद झाल्याने किंमती आणखी वाढण्याची भीती आहे. 

शासनाकडे काय मागणी?

शासनाने तातडीने लक्ष घालून पुरवठा साखळी सुरळीत करावी, अशी मागणी होत आहे. या संकटामुळे केवळ औषधेच नव्हे तर वैद्यकीय उपकरणांचाही खर्च वाढलाय. रुग्ण आणि दुकानदार दोघांवरही आर्थिक ताण येतोय. येत्या काही दिवसांत परिस्थिती कशी राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

