मेरठ निळा ड्रम प्रकरणी कोर्टाचा निर्णय! मुस्कान आणि साहिल यांना ठरवलं दोषी, न्यायाधीश मुस्कानला म्हणाले, 'तूच आम्हाला...'

कुप्रसिद्ध निळा ड्रम प्रकरणात, मेरठ न्यायालयाने आरोपी मुस्कान आणि साहिल यांना दोषी ठरवले आहे. शिक्षेची तारीख लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सुनावणीदरम्यान, आरोपी मुस्कान आणि साहिल दोघेही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. निकाल देण्यापूर्वी न्यायाधीशांनी मुस्कानला विचारले, "आज निकालाचा दिवस आहे. तुला कसे वाटत आहे, मुस्कान? आम्हाला जे करायचे होते ते आम्ही केले आहे. आम्ही आज शिक्षा सुनावणार नाही. तुला काय वाटते?" न्यायाधीशांनी असेही सांगितले की गुन्हेगारी समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण करते. त्यांनी मुस्कानला सांगितले की शिक्षा काय द्यायची हे ती ठरवेल.
सौरभ राजपूत हत्याकांडातील आरोपी मुस्कान आणि साहिल यांच्या अटकेनंतर, न्यायालयाने या प्रकरणाची 126 वेळा सुनावणी घेतली. 22 साक्षीदारांनी साक्ष दिली आणि 19 महिन्यांच्या खटल्यानंतर दोघांना दोषी ठरवण्यात आले.
सौरभ राजपूतचे कुटुंब मुस्कान आणि साहिल यांना त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी त्वरित शिक्षा मिळण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. दरम्यान, न्यायालयाने अद्याप शिक्षेची तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, सौरभच्या कुटुंबाची मागणी आहे की दोन्ही दोषींना मृत्युदंडापेक्षा कमी शिक्षा मिळू नये. जर मृत्युदंडाची शिक्षा दिली नाही, तर ते न्यायासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देतील.
मृत सौरभ राजपूतचा भाऊ राहुल याने सांगितले की, त्याला नेहमीच न्यायाची आशा होती. मुस्कान आणि साहिलने त्याचा भाऊ सौरभसोबत जे केले, तेच त्यांच्यासोबतही व्हावे, अशी मागणी त्याच्या कुटुंबाने नेहमीच केली होती.
सौरभ भारद्वाजची हत्या 3-4 मार्च, 2025 रोजी झाली. सौरभ मर्चंट नेव्हीमध्ये काम करत होता आणि नंतर कामासाठी परदेशात गेला. त्याची पत्नी मुस्कान, साहिल नावाच्या एका व्यक्तीच्या प्रेमात पडली आणि त्यांनी सौरभला संपवण्याचा कट रचला. जेव्हा सौरभ भारतात परतला, तेव्हा तो काही दिवस आपल्या कुटुंबासोबत राहिला. त्यानंतर साहिल आणि मुस्कानने सौरभला गुंगीचे औषध देऊन ठार मारले आणि काही दिवसांनी सौरभचा मृतदेह एका निळ्या ड्रममध्ये सापडला.
सौरभ राजपूतची हत्या फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 दरम्यान झाली. सौरभ आणि मुस्कानचा प्रेमविवाह झाला होता आणि त्यांना एक मुलगी होती.
वर्ष 2025
24 फेब्रुवारी: सौरभ राजपूत लंडनहून मेरठला घरी परत येतो.
25 फेब्रुवारी: घरी पत्नी मुस्कानचा वाढदिवस साजरा केला जातो.
28 फेब्रुवारी: मुलगी पिहूचा वाढदिवस साजरा केला जातो.
3 मार्च: मुस्कान सौरभला झोपेची गोळी देते. सौरभची हत्या करण्यासाठी साहिलला बोलावले जाते.
4 मार्च: मुस्कान आपल्या मुलीला माहेरी सोडून तिचा प्रियकर साहिलसोबत शिमला येथे निघून जाते.
17 मार्च: शिमलाहून परतल्यानंतर, मुस्कान माहेरी जाते आणि आपल्या कुटुंबाला सौरभबद्दल सांगते.
18 मार्च: पोलीस सौरभच्या घरी पोहोचतात. त्यांना सौरभचा मृतदेह असलेला एक निळा ड्रम सापडतो.
18 मार्च: पोलीस साहिल आणि मुस्कानला अटक करतात.