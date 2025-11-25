English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवऱ्याचा मृतदेह ड्रममध्ये लपवणाऱ्या मुस्कानने जेलमध्ये दिला मुलीला जन्म; पण बाप कोण? होणार DNA चाचणी

Meerut Muskan Delivery: सौरभ राजपूत हत्याकांडातील आरोपी मुस्कान हिने दुसऱ्यांदा मुलीला जन्म दिला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 25, 2025, 09:16 AM IST
नवऱ्याचा मृतदेह ड्रममध्ये लपवणाऱ्या मुस्कानने जेलमध्ये दिला मुलीला जन्म; पण बाप कोण? होणार DNA चाचणी
Meerut Blue Drum Girl Muskan Gave Birth To Second Daughter on Saurabh Birthday

Meerut Muskan Delivery: उत्तर प्रदेशच्या मेरठ येथे घडलेले भयानक  सौरभ राजपूत हत्याकांडातील आरोपी मुस्कान रस्तोगी पुन्हा एकदा आई झाली आहे. सोमवारी मुस्कानने एका मुलीला जन्म दिला आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आई व मुलीची प्रकृती स्थिर आहे. रविवारी रात्री मुस्कान रस्तोगीच्या पोटात दुखण्यास सुरुवात झाली तेव्हा तिला मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यानंतर सोमवारी 6.50 वाजता मुस्कानने मुलीला जन्म दिला. विशेष म्हणजे, 24 नोव्हेंबर रोजी सौरभ राजपूतचा वाढदिवस असतो. त्याचदिवशी मुस्कानने मुलीला जन्म दिला आहे. 

दुसऱ्या मुलीचा जन्म

मुस्कानची पहिली मुलगी सध्या सौरभच्या आई-वडिलांकडे असते. पोलिसांनी जेव्हा मुस्कान व तिचा प्रियकर साहिलला अटक केली तेव्हा ती दीड महिन्याची गर्भवती होती. रविवारी रात्री अचानक तिच्या पोटात दुखायला लागले तेव्हा मेडिकल कॉलेजमध्ये तिला दाखल करण्यात आले. सोमवारी सकाळी तिची नॉर्मल डिलिव्हरी करत मुलीला जन्म दिला आहे. मुलीचे वजन 2.5 किलो आहे. 

मुलीची डिएनए टेस्ट 

सौरभचा मोठा भाऊ राहुलने म्हटलं आहे की, आम्ही बाळाची DNA टेस्ट करुन. जर बाळ माझ्या भावाचं असेल तर आम्ही त्याला नक्कीच स्वीकारु. आम्ही अजूनही या प्रकरणामुळं धक्क्यात आहोत. मात्र आम्ही नक्कीच बाळाची जबाबदारी स्वीकारु. 

काय आहे प्रकरण?

मुस्कान रस्तोगी आणि तिचा प्रियकर साहिलने मुस्कानचा पती सौरभ राजपूत यांची हत्या केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौरभची हत्या करुन मृतदेह निळ्या प्लास्टिकच्या ड्रममध्ये भरुन ठेवला होता. तसंच, तो ड्रम आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मुस्कान आणि साहिल यांना तातडीने अटक करण्यात आली आहे. दोघही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

मुस्कानला अटक केल्यानंतर ती गर्भवती असल्याचे समोर आले आहे. सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुस्कानला महिलांच्या विशेष वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले होते. सुरक्षेच्या कारणास्तव सामान्य लोकांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. मेडिकल टीम तिच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे.

प्रश्न १: उत्तर प्रदेशच्या मेरठ येथे चर्चेत असलेल्या मुस्कान रस्तोगीने काय घडले आहे?

उत्तर: सौरभ राजपूत हत्याकांडातील आरोपी मुस्कान रस्तोगीने सोमवारी एका मुलीला जन्म दिला आहे.

प्रश्न २: मुलीचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?

उत्तर: मुलीचा जन्म सोमवारी सकाळी ६.५० वाजता मेडिकल कॉलेजमध्ये झाला. आई व मुलीची प्रकृती स्थिर आहे.

प्रश्न ३: मुलीच्या जन्माची विशेष तारीख कोणती आहे?

उत्तर: २४ नोव्हेंबर, ज्या दिवशी सौरभ राजपूतचा वाढदिवस असतो, त्याच दिवशी मुस्कानने मुलीला जन्म दिला आहे.

