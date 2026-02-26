ही खरी लोकशाही! आमदार पत्नीचा CM पतीला थेट सवाल; भर सभागृहापुढं मुख्यमंत्र्यांनी कसं दिलं उत्तर?

Meghalaya Assembly Viral Video: देशाच्या राजकीय पटलावर दर दिवशी अनेक घडामोडी घडत असतात. अनेकदा या घडामोडी सामान्यांच्याचंही लक्ष वेधून जातात. इतकं, की याचीच सर्वाधिक चर्चा होते. अशीच चर्चा सध्या सुरू आहे राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या एका अशा जोडीची, ज्या जोडीमधील राजकीय प्रश्नोत्तरांनी संपूर्ण देशाचं, सोशल मीडियाचं लक्ष वेधलं. नेटकऱ्यांच्या मते देशात ज्या लोकशाहीचा आदर्श मांडला जातो, ती खरी लोकशाही हीच आहे असंही अनेकांनी म्हटलं. हा व्हिडीओ आहे मेघालय विधानसभेतील कामकाजादरम्यानचा.
सहसा विधानसभांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना सातत्यानं विरोधकांच्या बोचऱ्या प्रश्नांचा सामना करावा लागतो. मात्र मेघालयमध्ये एक असं दृश्य पाहायला मिळालं ज्यानं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधलं. जिथं, विधानसभेत मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांना थेट त्यांच्या पत्नीनच सवाल केला आणि त्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तरही दिलं. प्रश्न विचारणाऱ्या नेत्या, त्यांच्या पत्नीचं नाव मेहताब चांदी ए. संगमा.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या सत्रादरम्यान मुख्यमंत्री कोनराड संगमी यांनी सरकारची भूमिका उचलून धरली. त्यांची पत्नी मेहताब चांदी या गाम्बेग्रे मतदारसंघातील नवनिर्वाचित आमदार असून, विधानसभेत त्या एक लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होत्या. आपल्या मतदारसंघातील समस्या आणि विकासकामांसंदर्भातील मुद्द्यांवर त्यांनी थेट मुख्यमंत्री अर्थात पतीला काही स्पष्ट प्रश्न केले. या सत्रात दोन्ही नेत्यांनी संपूर्ण शिष्ठाचारासह सदनाचा मान राखत आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या.
मेहताब चांदी यांनी ज्या क्षणी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली तेव्हा सदनातील नेत्यांमध्ये स्मितहास्य पाहायला मिळालं. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनाही स्मित आवरता आलं नाही, मात्र त्यानी पत्नीच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली. या संपूर्ण क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि अनेकांनीच तो रिशेअरही केला. या व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळतंय की, मुख्यमंत्री निष्पक्षपातीपणे आमदार पत्नीच्या प्रश्नांची उत्तरं देत आहेत. ज्यामुळं नेटकऱ्यांना हा व्हिडीओ प्रचंड भावला असून, कर्तव्यापुढं या दोन्ही नेत्यांनी त्यांचं नातं येऊ दिलं नाही म्हणत अनेकांनीच त्यांचं कौतुक केलं.
मेघालयच्या विधानसभा सत्रातील हा व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत असून, यानिमित्तानं भारतीय लोकशाहीची भक्कम पाळंमुळं आणि पारदर्शकता पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. तर, हे दृश्य राजकारणात महिलांच्या सक्रिय सहभागालाही अधोरेखित करत आहे. तुम्ही पाहिला का हा व्हिडीओ?