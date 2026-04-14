  • धावत्या बाईकवरील तरुणीच्या टॉपमध्ये हात घातला! तरुणीचा विनयभंग; Video Viral झाल्यावर आरोपींचा शोध सुरु

धावत्या बाईकवरील तरुणीच्या टॉपमध्ये हात घातला! तरुणीचा विनयभंग; Video Viral झाल्यावर आरोपींचा शोध सुरु

Viral Video: वर्दळीच्या रस्त्यावरील हा व्हिडीओ पाहून अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली असून एवढ्या मुख्य रस्त्यावर अशी हिंमत होतेच कशी काय? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. नक्की घडलं काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 14, 2026, 08:00 AM IST
धावत्या बाईकवरील तरुणीच्या टॉपमध्ये हात घातला! तरुणीचा विनयभंग; Video Viral झाल्यावर आरोपींचा शोध सुरु
सोशल मीडियावर व्हायरल झाला हा व्हिडीओ (फोटो व्हायरल व्हिडीओवरुन साभार)

Viral Video: आतापर्यंत तुम्ही रस्त्यावर, बस स्टॉपवर किंवा बसमध्ये एखाद्या महिलेची छेड काढल्याचं ऐकलं असेल किंवा बातम्यांमध्ये वाचलं असेल. मात्र राजस्थानमधील जयपूरमध्ये एक विचित्र घटना घडली असून ती कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे. धावत्या मोटरसायकलवरील दोन तरुणांनी समोरच्या दुचाकीवरील महिलेचा विनयभंग केल्याचं व्हिडीओमध्ये कैद झालं आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या दोन्ही तरुणांनी दुचाकीवरून जाताना असलेल्या महिलेला अयोग्यरित्या स्पर्श केल्याचे दिसत आहे. या व्हिडिओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. शहरातील वर्दळीच्या मार्गावर सर्वांच्या डोळ्यादेखत ही घटना घडल्याने पोलीस काय करतात असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

काय आहे व्हिडीओमध्ये?

व्हायरल व्हिडीओ एका बाईकवरुन शूट करण्यात आल्याचं दिसत आहे. व्हिडीओत पुढील बाजूला एका बाईकवरुन एक तरुण आणि तरुणी जाताना दिसत आहेत. तितक्यात त्यांच्या बाईकच्या मागून येणाऱ्या बाईकवर मागील बाजूस बसलेला काळ्या आणि पांढऱ्या रंगाचं चेक्सचं शर्ट घातलेला तरुण समोरच्या दुचाकीवरील तरुणीच्या टॉपमध्ये हात घालताना दिसतोय. ही मुलगी संतापून या मुलाला एक फटका मारते मात्र हे तरुण मुलीची छेड काढल्यानंतर पळ काढत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.

पोलीस काय म्हणाले?

राजस्थान पोलिसांनी या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. ऑनलाइन प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी कायद्याचे उल्लंघन न करण्याचा इशारा देणारी एक पोस्ट पोलिसांनी सोशल मीडियावर जारी केली आहे. "कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा केवळ प्रतिक्रियात्मक नसून गुन्हे रोखण्यासाठीही तितकीच सक्रीय आहे," असे पोलिसांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे. म्हणजेच गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हे रोखण्यासाठीही आम्ही तितक्याच जबाबदरपणे कारवाई करतो असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञान आणि माहिती देणाऱ्यांच्या मदतीने संशयित व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली असून, त्यांना शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पोलिसांनी अधिक दक्ष राहण्याची गरज

दरम्यान, या घटनेने सर्वांसाठी सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी यंत्रणेनं अधिक दक्ष राहण्याची गरज असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि जनजागृतीचे महत्त्व या अशाप्रकारांमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. पोलिसांनी यावरही जोर दिला आहे की, व्हायरल कंटेंटच्या नादात कायदा हातात घेणं चुकीचं आहे, असं सांगत पोलिसांनी इशारा दिला आहे.

सर्वजनिक सुरक्षा धोक्यात घालू नका

पोलिसांनी व्हायरल व्हिडीओच्या नादात सार्वजनिक ठिकाणी स्वत:च्या आणि लोकांच्याही सुरक्षेशी तडजोड न करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केलं आहे. तसेच वाहन चालवण्यासंदर्भातील कायदे न मोडण्याचे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

