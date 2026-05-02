English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
'नग्न शरीरापासून बेडरुमपर्यंत आम्ही सर्व पाहतो',खुद्द Meta AI च्या ट्रेनर्सनेच केला खुलासा; जगभरातील यूजर्सची उडाली झोप!

Meta AI glasses Controversy: मेटाच्या स्मार्ट ग्लासेस आणि एआय चॅटबॉट्सना अधिक 'स्मार्ट' बनवण्यासाठी मेटा मानवी प्रशिक्षकांची मदत घेते. मात्र हे काम करत असताना हे प्रशिक्षक युजर्सच्या थेट बेडरूम आणि बाथरूमपर्यंत पोहोचले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 2, 2026, 03:41 PM IST
मेटा कॅमेरा. फोटो सौजन्य- AI

Meta AI glasses Controversy: कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय क्षेत्रात आघाडीवर असलेली कंपनी 'मेटा' सध्या एका गंभीर वादात सापडलीय. 'मेटा एआय'ला प्रशिक्षित करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांनी धक्कादायक गौप्यस्फोट केले आहेत. यातून युजर्सच्या खासगी आयुष्यात मेटा कशाप्रकारे खोलवर शिरली आहे? याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे जगभरातील मेटा यूजर्सची झोप उडालीय.

Add Zee News as a Preferred Source

एआयच्या नावाखाली खासगी आयुष्यात घुसखोरी

मेटाच्या स्मार्ट ग्लासेस आणि एआय चॅटबॉट्सना अधिक 'स्मार्ट' बनवण्यासाठी मेटा मानवी प्रशिक्षकांची मदत घेते. मात्र हे काम करत असताना हे प्रशिक्षक युजर्सच्या थेट बेडरूम आणि बाथरूमपर्यंत पोहोचले आहेत. केनियासारख्या देशांतील डेटा अ‍ॅनोवेटर्सना युजर्सने रेकॉर्ड केलेले असे व्हिडिओ पाहायला मिळत आहेत, ज्यात युजर्सचे अत्यंत वैयक्तिक आणि खाजगी क्षण कैद झाले आहेत. हे प्रशिक्षक केवळ यंत्राप्रमाणे काम करत नसून, ते तुमच्या प्रत्येक हालचालीचे मूक साक्षीदार ठरताना दिसतायत. या घंटनेमुळे आता जगभरातील यूजर्सची चिंता वाढली आहे. 

स्मार्ट ग्लासेस ठरतायत 'छुपे कॅमेरे'

मेटाचे 'रे-बॅन स्मार्ट ग्लासेस' सध्या लोकप्रिय होत आहेत, पण हेच चष्मे आता प्रायव्हसीसाठी मोठा धोका ठरले आहेत. अनेकदा युजर्स हे चष्मे बेडसाईड टेबलवर किंवा घरात कुठेही ठेवतात आणि ते सुरूच राहतात. अशा वेळी घरातील महिलांचे कपडे बदलणे, जोडप्यांचे खाजगी क्षण किंवा अगदी बाथरुममधील हालचालीही रेकॉर्ड होतात, असे तपासात असे समोर आले आहे. हे सर्व फुटेज पुढे डेटा लेबलिंगसाठी मानवी कंत्राटदारांकडे पाठवले जाते, जे हे सर्व दृश्ये स्पष्टपणे पाहू शकतात.

'प्रशिक्षण' की प्रायव्हसीचे उल्लंघन?

'युजर एक्सपिरियन्स' सुधारण्यासाठी डेटाचा वापर करतात, असा मेटाचा दावा आहे. परंतु, वास्तवात एआयला वस्तू ओळखायला शिकवण्यासाठी (उदा. हा सोफा आहे, हा आरसा आहे) कंत्राटी कामगारांना हे व्हिडिओ फ्रेम-बाय-फ्रेम तपासावे लागतात. या प्रक्रियेत युजर्सची ओळख पटवणारी माहिती, बँक कार्ड्स आणि अगदी चेहऱ्यांचे हावभावही उघड होत आहेत. "आम्ही जे पाहतोय, ते पाहून युजर्सना धक्काच बसेल," असे एका प्रशिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केले आहे.

कंत्राटी कामगारा हतबल 

मेटा या कामासाठी 'Sama' सारख्या बाह्य कंपन्यांची मदत घेते. येथील कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली आहे की, त्यांना असे अश्लील किंवा अतिशय खाजगी व्हिडिओ पाहण्याची सक्ती केली जाते. जर त्यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केला, तर त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते. नुकतेच मेटाने 'Sama' सोबतचे काही करार संपुष्टात आणले आहेत, ज्यामागे या प्रायव्हसी वादाचे मोठे कारण असल्याचे बोलले जात आहे. हे कर्मचारी मानवी हक्क आणि गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर आता आक्रमक झाले आहेत.

तंत्रज्ञानातील 'धोकादायक' त्रुटी

प्रशिक्षणादरम्यान दिसणारे चेहरे धुसर (Blur) केले जातात, असे मेटाने आश्वासन दिले होते.  मात्र कमी प्रकाशात बेडरुममध्ये किंवा कॅमेरा वेगाने हलत असल्यास हे सॉफ्टवेअर अपयशी ठरते. परिणामी, प्रशिक्षकांना युजर्सचे स्पष्ट चेहरे आणि त्यांची ओळख सहज पटते. तांत्रिक प्रगततेचा दावा करणाऱ्या कंपनीच्या या सुरक्षेतील त्रुटींमुळे करोडो युजर्सचा डेटा आता असुरक्षित झाला आहे.

युजर्सच्या नियंत्रणाबाहेर गेलाय डेटा

एकदा का तुमची माहिती किंवा व्हिडिओ मेटाच्या सर्व्हरवर 'प्रशिक्षण डेटा' म्हणून जमा झाला, की त्यावर तुमचे नियंत्रण उरत नाही. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, मेटाच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये अशा अनेक पळवाटा आहेत, ज्याचा वापर करून कंपनी हा डेटा अनिश्चित काळासाठी वापरू शकते. युजरला वाटत असते की त्याने फक्त एक छोटा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आहे, पण तो व्हिडिओ जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात बसलेला एखादा व्यक्ती त्याच्या बेडरुमचे विश्लेषण करण्यासाठी वापरत असतो, ही कल्पनाच अंगावर काटा आणणारी आहे.

भविष्यात काय धोका?

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जगभरातील प्रायव्हसी वॉचडॉग्स सतर्क झाले आहेत. युरोपमधील कडक 'GDPR' नियमांमुळे मेटाला तेथे मर्यादा आहेत, परंतु भारत आणि अमेरिकेसारख्या देशांत जिथे कायदे लवचिक आहेत, तिथे युजर्सचा डेटा अधिक धोक्यात आहे. भविष्यात जर हे एआय मॉडेल्स हॅक झाले किंवा हा डेटा चुकीच्या हातात पडला, तर त्याचे परिणाम भयानक असू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात येते.

About the Author

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
