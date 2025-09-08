English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हिंदी भाषा येणाऱ्यांना Meta प्रत्येक तासाला देतंय 4500 रुपये, अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या!

Meta Job For Hindi Writers: मेटा भारत, इंडोनेशिया आणि मेक्सिकोसाठी एआय चॅटबॉट्स विकसित करण्यासाठी अमेरिकेत कंत्राटदार नियुक्त करत आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 8, 2025, 06:11 PM IST
मेटा नोकरी

Meta Job For Hindi Writers: तुम्हाला हिंदी भाषा येते का? हिंदी भाषेवर तुमचं प्रभुत्व आहे का? तर मग करिअरच्या दृष्टीकोनातून तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे.मेटा भारत, इंडोनेशिया आणि मेक्सिकोसाठी एआय चॅटबॉट्स विकसित करण्यासाठी अमेरिकेत कंत्राटदार नियुक्त करत आहे. याअंतर्गत हिंदी येणाऱ्यांना चांगली कमाई करण्याची संधी आहे.

मेटाची एआय चॅटबॉट्ससाठी गुंतवणूक

मेटा सध्या भारत, इंडोनेशिया आणि मेक्सिकोसारख्या प्रमुख बाजारपेठांसाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या सुसंगत एआय चॅटबॉट्स तयार करण्यासाठी अमेरिकेत कंत्राटदार नियुक्त करत आहे. बिझनेस इनसाइडरने या संदर्भात वृत्त दिले आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, हिंदी, इंडोनेशियन, स्पॅनिश आणि पोर्तुगीज भाषांमध्ये प्रभुत्व असलेल्या उमेदवारांना प्रति तास $55 (सुमारे ₹4850) वेतन दिले जात आहे.

नोकरीसाठी पात्रता आणि जबाबदारी काय?

या पदांसाठी अर्जदारांकडे किमान ६ वर्षांचा कथाकथन आणि पात्र निर्मितीचा अनुभव, तसेच त्वरित अभियांत्रिकी आणि एआय कंटेंट पाइपलाइनचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीची सखोल समज असलेले उमेदवार इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि मेसेंजरसाठी चॅटबॉट्सचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी स्थानिक संघांसोबत काम करतील.

मेटाचा एआय प्रवास कसा राहिलाय?

मेटाने 2023 मध्ये केंडल जेनर, स्नूप डॉग यांसारख्या सेलिब्रिटींच्या अल्टर-इगो चॅटबॉट्ससह एआय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. 2024 मध्ये त्यांनी एआय स्टुडिओ लाँच केला, जो यूजर्सना स्वतःचे चॅटबॉट्स तयार करण्यास मदत करतो. हा स्टुडिओ सध्या अमेरिका आणि इंडोनेशियात उपलब्ध असून, शेकडो वापरकर्त्यांनी तयार केलेली पात्रे होस्ट करतो.

भारतावर विशेष लक्ष

मेटा आता सामान्य यूजर्सऐवजी व्यावसायिक कंत्राटदारांद्वारे भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठांसाठी स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीशी जुळणारे चॅटबॉट्स विकसित करत आहे. भारतात हिंदी बोलणाऱ्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांसाठी मेटाला माणसांसारखे संवाद साधणारे चॅटबॉट्स हवे आहेत, ज्यासाठी ते मोठी गुंतवणूक करत आहेत.

अर्ज कसा करावा?

इच्छुकांनी मेटाच्या लिंक्डइन प्रोफाइलवर जॉब लिस्टिंग तपासाव्या, जिथे भाषा-आधारित नोकऱ्या पोस्ट केल्या जातात. क्रिस्टल इक्वेशन आणि अ‍ॅक्वेंट टॅलेंट या स्टाफिंग फर्म्सद्वारेही भरती होत आहे. या फर्म्सच्या वेबसाइटवर मेटा-संबंधित हिंदी, इंडोनेशियन किंवा स्पॅनिश भाषेतील पदांसाठी अर्ज करता येईल. ही पदे लवकर भरली जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्वरित अर्ज करणे आवश्यक आहे.

