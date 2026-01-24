English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
पुढील 48 तासांत 5 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा, 60 किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहतील; हवामान विभागाचा अलर्ट जारी

पाच राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट जारी केला आहे. पुढील 48 तासांत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 24, 2026, 10:41 PM IST
Thunderstorm And Rain In 5 States In Next 48 Hours : देशभरातील हवामान मोठे बदल होत आहेत. थंडीची लाट कधी येईल आणि पाऊस कधी पडेल याबद्दल लोकांना खात्री नाही. दरम्यान, हवामान खात्याने आणखी एक चिंताजनक इशारा जारी केला आहे. आयएमडीच्या मते, पुढील 48 तासांत पुन्हा पाच राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस होऊ शकतो. या मुसळधार पावसामुळे तापमान 2 ते 3 अंशांनी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे तीव्र थंडी आणखी तीव्र होऊ शकते. पूर्व भारतासाठी हवामानाचा इशारा देखील जारी करण्यात आला आहे. 

देशातील 5 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा जारी

हवामान खात्याने पुढील 48 तासांत देशातील पाच राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. ज्या राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि वादळ अपेक्षित आहे त्यामध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे. 27 आणि 28 जानेवारी रोजी जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मध्यम ते मुसळधार पाऊस आणि हिमवृष्टी, विजांचा कडकडाट आणि 40 ते 60 किलोमीटर प्रति तास वेगाने जोरदार वारे होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच या तीन राज्यांमध्ये गारपीट होण्याची शक्यता आहे.

25 जानेवारी रोजी तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि कराईकल येथे काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 26 तारखेला केरळ आणि माहे येथे विजांसह वादळ होण्याची शक्यता आहे.

उत्तर भारतातील 13 जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा इशारा

हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, पुढील 24 तासांत, प्रयागराज, अयोध्या, कानपूर, रामपूर, बिजनौर, रायबरेली, आग्रा, मथुरा आणि अलीगड येथे सकाळच्या वेळी थंडीच्या लाटा लोकांना त्रास देतील. शिवाय, हरियाणातील गुरुग्राम आणि सोनीपतमध्येही तीव्र थंडी जाणवेल. पंजाबमध्ये, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, पटियाला, होशियारपूर आणि मोहाली येथे ताशी 10 ते 15 किलोमीटर वेगाने वारे वाहतील. थंडीच्या लाटेचा तडाखा देखील बसेल.  

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

