/डीझेल कायमचं विसरा! अवघ्या 20 रुपये लीटर वाल्या इंधनावर चालतील बस-ट्रक, नितीन गडकरींचा मास्टरप्लान

देशातील इंधनावरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या खर्चाला पर्याय शोधले जात आहेत. केंद्र सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून पर्यायी इंधनाच्या वापरावर भर देत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मेथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या मते, अशा इंधनामुळे वाहतूक खर्च कमी होण्यास, कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व घटण्यास आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात मेथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, भारताने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी आणि पर्यावरणपूरक इंधनाकडे वळणे आवश्यक आहे. यामुळे इंधन खर्चात बचत होण्याबरोबरच ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेलाही चालना मिळू शकते.
गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, डिझेल इंजिनांचे मेथेनॉलवर चालणाऱ्या इंजिनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. अशा बदलामुळे इंधनावरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. विशेषतः मालवाहतूक, जलवाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी हा पर्याय भविष्यात अधिक किफायतशीर ठरू शकतो. मात्र, कोणत्याही वाहनात बदल करण्यापूर्वी उत्पादक कंपनी आणि अधिकृत तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किंमती वाढल्यास देशातील इंधन दरांवर परिणाम होतो. पर्यायी इंधनाचा वापर वाढल्यास आयात खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर देशांतर्गत उपलब्ध संसाधनांपासून इंधन निर्मितीला प्रोत्साहन मिळू शकते, असा सरकारचा दृष्टिकोन आहे.
मेथेनॉल, इथेनॉल, हायड्रोजन आणि इतर जैवइंधनांचा वापर वाढवून वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यावर सरकारचा भर आहे. अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने फ्लेक्स-फ्युएल, इथेनॉल मिश्रित इंधन आणि इतर स्वच्छ ऊर्जा पर्यायांनाही प्रोत्साहन दिले आहे. भविष्यात बहुइंधन (Multi-Fuel) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जर मेथेनॉलसारखे पर्यायी इंधन व्यापक प्रमाणात उपलब्ध झाले, तर दीर्घकालीन काळात इंधन खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा व्यावसायिक वाहनचालक, ट्रान्सपोर्ट कंपन्या आणि उद्योग क्षेत्राला होऊ शकतो. मात्र, यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, इंधन उपलब्धता आणि वाहनांची तांत्रिक सुसंगती विकसित होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हा बदल टप्प्याटप्प्याने होण्याची अपेक्षा आहे.
याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे याचा दर प्रति लिटर सुमारे 20 ते 22 रुपये इतका आहे, तर अनेक राज्यांमध्ये डिझेलची किंमत प्रति लिटर 100 रुपयांच्या वर आहे.'द इंडियन एक्सप्रेस'ला दिलेल्या अलीकडील मुलाखतीत नितीन गडकरी यांनी याबद्दल महत्वाची माहिती दिली. 'आसाम पेट्रो-केमिकल्स' दररोज सुमारे 700 टन मिथेनॉलचे उत्पादन करत आहे. भविष्यात या इंधनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्यास वाहतूक क्षेत्रातील इंधनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो; याचा सर्वाधिक फायदा विशेषतः ट्रक आणि बस चालकांना होईल, असा विश्वास त्यांनी केला.
केंद्र सरकार पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देत असले तरी सर्व वाहनांसाठी मेथेनॉल किंवा इतर इंधन सक्तीने लागू करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. सरकार विविध पर्यायांचा अभ्यास करत असून स्वच्छ, परवडणारी आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी केवळ अधिकृत सरकारी घोषणा आणि वाहन उत्पादकांच्या मार्गदर्शक सूचनांवरच विश्वास ठेवावा.