मुंबई-ठाण्याहून कल्याणला पोहोचणं झालं सोपं, मोठा अडथळा दूर; मेट्रो-5 मार्गिकेसंदर्भात मोठी अपडेट!

Metro 5 Work Progress: मुंबई आणि ठाणे ते कल्याण येथे सुरु असलेल्या मेट्रो 5 मार्गिकेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या मार्गिकेतील अडथळे दूर होताना दिसत आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच एमएमआरडीएने मेट्रो-4 आणि मेट्रो-5 मार्गिकेसंदर्भात अपडेट दिली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
मेट्रो-4 मार्ग वडाळा ते कासारवडवली ते गायमुख असा आहे. या मार्गाचे बांधकाम 75 टक्के पूर्ण झाले आहे. हा कॉरिडॉर मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील प्रवास सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. एमएमआरडीएने या मार्गावर काम वेगाने सुरू ठेवले आहे. इमारत हटवल्याने आता मेट्रो-4 आणि मेट्रो-5 यांच्यातील जोडणी लवकर पूर्ण होईल, ज्यामुळे एकूण मेट्रो नेटवर्क मजबूत होणार आहे.
मेट्रो-5 मार्ग ठाणे ते भिवंडी ते कल्याण असा आहे. या मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यात ठाणे ते भिवंडी भाग 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक तयार झाला आहे. अंतिम फिनिशिंगचे काम चालू आहे. हा मार्ग ठाणे आणि कल्याण जिल्ह्यातील रहिवाशांसाठी वाहतुकीची मोठी सुविधा देईल. एमएमआरडीएने या मार्गावरही प्रगती वेगवान केली आहे.
एमएमआरडीएने मेट्रो-4 आणि मेट्रो-5 जोडण्यासाठी मोठी समस्या सोडवली आहे. ठाण्यातील कापूरबावडी जंक्शनवर एक इमारत मेट्रो मार्गात येत होती, ज्यामुळे कनेक्शनचे काम रखडले होते. आता ही इमारत रिकामी करून तोडण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. यामुळे मुंबई ते ठाणे आणि पुढे कल्याणपर्यंतचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल. हा प्रकल्प मुंबईच्या मेट्रो विस्ताराचा भाग आहे, ज्यामुळे लाखो प्रवाशांना फायदा होणार आहे.
ठाणे ते भिवंडी मार्गावर चाचणी धाव सुरू झाली असून घोडबंदर रोडवरील 10 किलोमीटर मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. कॅडबरी जंक्शन ते गायमुख भागात 2026 मध्ये सेवा सुरू होण्याची योजना आहे. मेट्रो-4 आणि मेट्रो-5 जोडल्याने मेट्रो-5 मार्गावरही चाचणी धाव लवकर सुरू होणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएने दिली.
कारशेडची समस्या सोडवण्यासाठी एमएमआरडीएने नवीन योजना आखलीय. मेट्रो-4 मार्गावर सुरुवातीला कारशेडशिवाय मेट्रो चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेट्रो-5च्या पहिल्या टप्प्याजवळ कसेली येथे कारशेडचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. हे कारशेड कापूरबावडीपासून 4 ते 5 किलोमीटर अंतरावर आहे.
हे कारशेड पूर्ण झाल्याने मेट्रो-4ची कारशेड समस्या दूर होईल. एकूणच, हे दोन्ही मेट्रो मार्ग जोडल्याने मुंबई, ठाणे आणि कल्याण भागातील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल. प्रवाशांना कमी वेळात आणि आरामदायी प्रवास मिळेल. एमएमआरडीएच्या प्रयत्नांमुळे मुंबईचा मेट्रो नकाशा अधिक विस्तृत होत असून शहराच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास एमएमआरडीएने व्यक्त केलाय.