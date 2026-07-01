'How To Kill Men', मेट्रोत तरुणीच्या हातात दिसलेल्या पुस्तकामुळे खळबळ; काय घडलं नेमकं?

मुंबई, पुण्यासह देशभरात गेल्या काही दिवसात प्रेम प्रकरणातून प्रियकरस, प्रेयसीची हत्या झाल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या घटनांमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचल्या असून त्यावर चर्चा सुरु आहेत. अशातच एका व्हायरल व्हिडीओने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सोशल मीडियावर सध्या मेट्रोमधील एका तरुणीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती शांतपणे पुस्तक वाचताना दिसते. मात्र, कॅमेरा पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर झूम होताच त्यावरील 'How To Kill Men' हे शीर्षक अनेकांचे लक्ष वेधून घेते. पुस्तकाचे नाव पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले, तर काहींनी विनोदी प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी अलीकडील चर्चेतील गुन्हेगारी घटनांशी या व्हिडिओची तुलना करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, केवळ शीर्षक पाहून निष्कर्ष काढणे योग्य नसल्याचे अनेकांनी नमूद केले आहे.
'How To Kill Men' हे नाव धक्कादायक वाटत असले तरी हे पुस्तक पुरुषांविरुद्ध हिंसा करण्याचे समर्थन करणारे नाही. हे ब्रिटिश लेखिका Kitty Collins यांनी लिहिलेले काल्पनिक डार्क कॉमेडी थ्रिलर आहे. या कादंबरीत महिलांवरील अत्याचार, सामाजिक असमानता आणि महिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर व्यंगात्मक भाष्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुस्तकाचे शीर्षक आणि त्यातील आशय यामध्ये मोठा फरक असल्याचे साहित्यप्रेमींनी स्पष्ट केले आहे.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हजारो लोकांनी त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवल्या. काहींनी "हे पुस्तक पाहूनच भीती वाटली" अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया दिल्या, तर काहींनी हा केवळ मनोरंजनाचा विषय असल्याचे म्हटले. काहींनी पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, अनेक वाचकांनी हे पुस्तक आधी वाचावे आणि त्यानंतरच मत व्यक्त करावे, असे आवाहन केले. त्यामुळे या घटनेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, साहित्य आणि सोशल मीडिया यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही पुस्तकाचे मुखपृष्ठ किंवा शीर्षक पाहून त्याचा संपूर्ण आशय समजत नाही. अनेक साहित्यकृतींमध्ये लक्ष वेधण्यासाठी प्रभावी किंवा धक्कादायक शीर्षके वापरली जातात. त्यामुळे अशा शीर्षकांवरून लेखकाचा हेतू किंवा पुस्तकाचा संदेश ठरवणे चुकीचे ठरू शकते. सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यामागील संदर्भ समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचेही जाणकार सांगतात.
या घटनेनंतर संबंधित पुस्तकाबद्दल अनेकांनी इंटरनेटवर माहिती शोधण्यास सुरुवात केली. काहींनी पुस्तकाची कथा जाणून घेण्याची उत्सुकता व्यक्त केली, तर काहींनी ते खरेदी करून वाचण्याची इच्छा दर्शवली. अशा प्रकारे सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित पुस्तक, चित्रपट किंवा विषय अचानक चर्चेत येण्याचे हे आणखी एक उदाहरण ठरले आहे. अनेकदा अशा चर्चेमुळे साहित्यकृतींची लोकप्रियताही वाढते.