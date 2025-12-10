English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Business News : भारतीय अर्थव्यवस्थेत आतापर्यंत आशिया खंडातील सर्वात मोठी गुंतवणूक करण्यात आली असून, या व्यक्तीनं सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून दिली कराराची माहिती.   

सायली पाटील | Updated: Dec 10, 2025, 08:40 AM IST
कोण आहे ही व्यक्ती? ₹1,50,00,00,00,000 ची सर्वात मोठी गुंतवणूक करत PM मोदींना दिला शब्द; नव्या वाटेवर निघाला देश...
Business News : जागतिक स्तरावर भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे एक प्रगतीशील अर्थव्यवस्था म्हणून पाहिलं जात असतानाच देशाचा सर्वांगीण विकास याची हमीच देऊन जात आहे. मागील काही वर्षामध्ये देशाच्या उद्योग क्षेत्रामध्ये अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली असून, 
आता आशिया खंडातील सर्वात मोठी गुंतवणूकसुद्धा भारतात करण्यात येणार आहे. तब्बल $17.5 बिलियन डॉलर अर्थात ₹1,50,00,00,00,000 इतकी मोठी आणि घसघशीत गुंतवणूक करत अतिशय महत्त्वाच्या अशा माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमतेत देशाला पुढे नेण्यासाठी एका अतिशय खास व्यक्तीनं थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. 

भारतात भविष्यातील उज्ज्वल संधी पाहता गुंतवणुकीच्या मार्गानं मोदींचा विश्वास जिंकणारी ही व्यक्ती म्हणजे, मायक्रोसॉफ्टचे जगविख्यात CEO सत्या नडेला. नुकतंच नडेला यांनी X पोस्टच्या माध्यमातून भारतात ही मोठी गुंतवणूक केल्याचं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारही मानले. (Microsoft Mega Investment) 

देशाच्या काही निर्धारित ध्येय्यांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांना आधार देणअयासाठी मायक्रोसॉफ्टनं आता भारतात  AI-फर्स्टच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, कौशल्य आणि सक्षमता वाढवण्यासाठी  $US 17.5 बिलियन अर्थात आशिया खंडातील आमची सर्वात मोठी गुंतवणूक करत त्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असं नडेला यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं. त्यांच्या या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत पंतप्रधान मोदींनी कृत्रिम बुद्धिमतेच्या बाबतीत सारं जग भारताविषयी आशावादी असल्याचं म्हणत या भेटीबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. 

भारताच्या निमित्तानं मायक्रोसॉफ्टला आशिया खंडात आपली सर्वात मोठी गुंतवणूक करता येत आहे हे पाहून आनंद होतोय असं लिहित देशातील युवा पिढी या बदलाला आत्मसात करत एका उत्कृष्ट जगासाठी AI च्या ताकदीचा फायदा घेण्यास मदत करेल असं खात्रीशीर वक्तव्यही मोदींनी केलं. दरम्यान, मोदी आणि नडेला यांच्या भेटीनंतर लगेचच जारी करण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये भारतातील या मोठ्या गुंतवणुकीबाबत मायक्रोसॉफ्टनं शिक्कामोर्तब केलं. पुढील दोन वर्षे बंगळुरूमध्ये क्लाऊड आणि AI मधील पायाभूत सुविधांसाठी ही गुंतवणूक करत असल्याचं मायक्रोसॉफ्टनं स्पष्ट केलं. 

मायक्रोसॉफ्टच्या या निर्णयासह देशात अपस्किलींग आणि नवे डेटा सेंटर तयार केले जाणार असून, कंपनी भारतात हायपरस्केल काम करताना दिसेल. मागील चार वर्षांमध्ये मायक्रोसॉफ्टची US$20 बिलियनची गुंतवणूक पाहता जागतिक स्तरावरील सॉफ्टवेअर दिग्गजांसाठी भारत एक अतिशय महतत्वाचा दुवा आहे हेच इथं स्पष्ट होत आहे. 

मायक्रोसॉफ्टचं ध्येयं काय? 

नडेला यांच्या उपस्थितीनंतर हा गुंतवणुकीचा मुद्दा समोर आला असून, ही मोठी रक्कम मुख्यत्वे AI आणि क्लाऊड कम्प्यूटरिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी झाली आहे. यामध्ये नवे डेटा सेंटर, टेक्निकल फ्रेमवर्क अशी कामं होतील. भारताला जागतिक स्तरावर AI चा एक मापदंड म्हणून पुढे जाण्याचा वाव यातून मिळणार असून ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशा योजनांनाही यामुळं नव्यानं ताकद मिळणार हे निश्चित. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

