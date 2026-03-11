इराण-इस्रायल युद्धाचा फॅशन बाजारालाही फटका! Zara, H.M सारख्या नामांकित कंपन्या अचडणीत

Iran Israel War Effects: मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आता जागतिक व्यापारावर दिसू लागला आहे. या तणावाचा फटका केवळ तेल बाजारापुरता मर्यादित राहिलेला नसून फॅशन उद्योगालाही त्याचा मोठा परिणाम सहन करावा लागत आहे. भारतासह अनेक देशांसाठी तयार होणाऱ्या कपड्यांच्या शिपमेंटमध्ये विलंब होत आहे. परिणामी काही प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सच्या स्टोअर्समध्ये नवीन कपड्यांचा साठा कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या परिस्थितीचा परिणाम मुंबईसह महाराष्ट्रातील बाजारपेठांवरही दिसू लागला असून ग्राहकांना मर्यादित पर्याय उपलब्ध होत आहेत.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे हवाई आणि समुद्री वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक देशांमधून पाठवलेल्या कपड्यांच्या शिपमेंट विविध विमानतळांवर अडकून पडल्या आहेत. भारतात विक्रीसाठी येणाऱ्या अनेक ब्रँड्सच्या मालाचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने स्टोअर्समध्ये नवीन कलेक्शन कमी प्रमाणात दिसत आहे.
फॅशन बाजारात लोकप्रिय असलेल्या ‘झारा’ आणि ‘एचएनएम’सारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सवर या परिस्थितीचा थेट परिणाम झाला आहे. या कंपन्यांसाठी दक्षिण आशियात तयार होणाऱ्या कपड्यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. मात्र वाहतूक अडथळ्यांमुळे त्यांच्या स्टोअर्समध्ये काही ठिकाणी कपड्यांच्या व्हरायटीमध्ये घट झाल्याचे दिसत आहे.
मुंबईसह महाराष्ट्रात सध्या उष्णतेची तीव्र लाट सुरू आहे. त्यामुळे हलक्या आणि कॉटनच्या कपड्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र पुरवठा खंडित झाल्याने अनेक दुकानदारांना नवीन साठा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी ग्राहकांना अपेक्षित पर्याय मिळत नसल्याची तक्रारही काही ठिकाणी ऐकायला मिळत आहे.
या तणावामुळे मध्यपूर्वेतील काही विमानसेवांनी आपली उड्डाणे मर्यादित केली आहेत. ‘इमिरेट्स’, ‘कतार एअरवेज’ आणि ‘एथियाद एअरवेज’सारख्या प्रमुख गल्फ एअरलाइन्सवर या परिस्थितीचा मोठा परिणाम झाला आहे. काही मार्गांवरील उड्डाणे रद्द किंवा कमी करण्यात आल्याने मालवाहतूक प्रक्रियाही प्रभावित झाली आहे.
दक्षिण आशियातील अनेक देशांमध्ये कपडे उत्पादनाचा मोठा उद्योग आहे. येथून तयार होणारे कपडे जगभरातील मोठ्या ब्रँड्सना पाठवले जातात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना माल पाठवण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे फॅशन उद्योगातील पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे.
तज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती लवकर स्थिर झाली तर पुरवठा पुन्हा सुरळीत होऊ शकतो. अन्यथा जागतिक फॅशन उद्योगावर याचा परिणाम पुढील काही आठवडे किंवा महिनेही दिसू शकतो. त्यामुळे व्यापारी आणि कंपन्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.