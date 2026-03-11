English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
इराण-इस्रायल युद्धाचा फॅशन बाजारालाही फटका! Zara, H.M सारख्या नामांकित कंपन्या अचडणीत

Middle East War Effects: मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आता विश्वव्यापी होत चालला आहे. यावेळी लपीजी गॅस आणि उर्जा उत्पादनेच नाही तर फॅशन बाजारावरही याचा मोठा परिणाम दिसून येेत आहे. झारासह एच एम सारखे मोठमोठे ब्रॅंड अडचणीत सापडलेत. कसे ते जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 11, 2026, 09:54 AM IST
इराण-इस्रायल युद्धाचा फॅशन बाजारालाही फटका! Zara, H.M सारख्या नामांकित कंपन्या अचडणीत
(photo Credit- AI)

Iran Israel War Effects: मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम आता जागतिक व्यापारावर दिसू लागला आहे. या तणावाचा फटका केवळ तेल बाजारापुरता मर्यादित राहिलेला नसून फॅशन उद्योगालाही त्याचा मोठा परिणाम सहन करावा लागत आहे. भारतासह अनेक देशांसाठी तयार होणाऱ्या कपड्यांच्या शिपमेंटमध्ये विलंब होत आहे. परिणामी काही प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सच्या स्टोअर्समध्ये नवीन कपड्यांचा साठा कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या परिस्थितीचा परिणाम मुंबईसह महाराष्ट्रातील बाजारपेठांवरही दिसू लागला असून ग्राहकांना मर्यादित पर्याय उपलब्ध होत आहेत.

शिपमेंट अडकल्या, पुरवठा विस्कळीत

मध्यपूर्वेतील तणावामुळे हवाई आणि समुद्री वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक देशांमधून पाठवलेल्या कपड्यांच्या शिपमेंट विविध विमानतळांवर अडकून पडल्या आहेत. भारतात विक्रीसाठी येणाऱ्या अनेक ब्रँड्सच्या मालाचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने स्टोअर्समध्ये नवीन कलेक्शन कमी प्रमाणात दिसत आहे.

प्रसिद्ध ब्रँड्सनाही बसला फटका

फॅशन बाजारात लोकप्रिय असलेल्या ‘झारा’ आणि ‘एचएनएम’सारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सवर या परिस्थितीचा थेट परिणाम झाला आहे. या कंपन्यांसाठी दक्षिण आशियात तयार होणाऱ्या कपड्यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. मात्र वाहतूक अडथळ्यांमुळे त्यांच्या स्टोअर्समध्ये काही ठिकाणी कपड्यांच्या व्हरायटीमध्ये घट झाल्याचे दिसत आहे.

उकाड्यात कॉटनची वाढलेली मागणी

मुंबईसह महाराष्ट्रात सध्या उष्णतेची तीव्र लाट सुरू आहे. त्यामुळे हलक्या आणि कॉटनच्या कपड्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र पुरवठा खंडित झाल्याने अनेक दुकानदारांना नवीन साठा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी ग्राहकांना अपेक्षित पर्याय मिळत नसल्याची तक्रारही काही ठिकाणी ऐकायला मिळत आहे.

गल्फ एअरलाइन्सच्या उड्डाणांवर परिणाम

या तणावामुळे मध्यपूर्वेतील काही विमानसेवांनी आपली उड्डाणे मर्यादित केली आहेत. ‘इमिरेट्स’, ‘कतार एअरवेज’ आणि ‘एथियाद एअरवेज’सारख्या प्रमुख गल्फ एअरलाइन्सवर या परिस्थितीचा मोठा परिणाम झाला आहे. काही मार्गांवरील उड्डाणे रद्द किंवा कमी करण्यात आल्याने मालवाहतूक प्रक्रियाही प्रभावित झाली आहे.

निर्यात उद्योगावर दबाव

दक्षिण आशियातील अनेक देशांमध्ये कपडे उत्पादनाचा मोठा उद्योग आहे. येथून तयार होणारे कपडे जगभरातील मोठ्या ब्रँड्सना पाठवले जातात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना माल पाठवण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे फॅशन उद्योगातील पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा: युद्ध पेटलं असताना आणि LPG चा तुटवडा असतानाच भारताला इराणला फोन; दोन्ही देशांनी केलं मान्य, नेमकी काय झाली चर्चा?

पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे

तज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती लवकर स्थिर झाली तर पुरवठा पुन्हा सुरळीत होऊ शकतो. अन्यथा जागतिक फॅशन उद्योगावर याचा परिणाम पुढील काही आठवडे किंवा महिनेही दिसू शकतो. त्यामुळे व्यापारी आणि कंपन्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

