Crude Oil Prices : क्रूड ऑइल महागले! भारताने हालचाली केल्या वेगवान; काय आहे सरकारचा 'प्लान B'

मध्यपूर्वेतील 22 दिवसांच्या युद्धामुळे तेलाच्या बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे 100 डॉलरच्या आसपास आहेत, तर ब्रेंट क्रूडने प्रति बॅरल 112 डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. भारतासाठी कच्च्या तेलाची बास्केट (विविध तेल प्रकार) देखील महाग होत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाची उपकंपनी असलेल्या पीपीएसीच्या (PPAC) ताज्या अहवालानुसार, मार्च महिन्यात भारतीय कच्च्या तेलाच्या बास्केटची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 117.09 डॉलरवर पोहोचली. 19 मार्च रोजी हा आकडा प्रति बॅरल 156.29 डॉलरच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला. या आकड्याने 2008 चा विक्रम (प्रति बॅरल 147 डॉलर) देखील मोडला आहे, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च स्तर मानला जात होता.
फेब्रुवारी 2026 पर्यंत कच्च्या तेलाची परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात होती, सरासरी किंमत प्रति बॅरल सुमारे $69.01 होती. मात्र, युद्ध सुरू झाल्यापासून किमती गगनाला भिडल्या आहेत. 19 मार्चपर्यंत, फेब्रुवारीच्या तुलनेत कच्च्या तेलाची किंमत $48.08 ने, म्हणजेच अंदाजे 69.67% ने वाढली आहे. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी 85% तेल 40 वेगवेगळ्या देशांकडून आयात करत असल्याने, वाढत्या आयात खर्चामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे.
या अभूतपूर्व आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, भारत सरकारने आपली 'पर्यायी आयात यंत्रणा' (Alternative Import Mechanism) कार्यान्वित केली आहे. या संदर्भात 7,70,000 बॅरल कच्चे तेल घेऊन जाणारा रशियन टँकर "ॲक्वा टायटन" शनिवार, 21 मार्चच्या रात्रीपर्यंत न्यू मंगलोर बंदरात दाखल होणार आहे. यापूर्वी, 18 मार्च रोजी 'जग लडकी' या जहाजाने मुंद्रा बंदरावर तेलाचा साठा उतरवला होता. गेल्या 22 दिवसांत, भारताने चार मोठ्या जहाजांच्या माध्यमातून तेल आणि वायूचा साठा यशस्वीपणे सुरक्षित केला आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने देशाला आश्वासन दिले आहे की भारताचा कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताचा दैनंदिन वापर 5.5 दशलक्ष बॅरल आहे आणि ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पुरवठ्याचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. आता, भारताचे 70% कच्चे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीऐवजी इतर सुरक्षित सागरी मार्गांनी येत आहे. पूर्वी हा आकडा 55% होता. पेट्रोल आणि डिझेलची टंचाई टाळण्यासाठी सर्व रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती अस्थिर असल्या तरी, सरकारच्या या 'विविधीकरण' आणि 'राखीव साठा' व्यवस्थापनामुळे देश सध्या तरी मोठ्या तेल संकटापासून सुरक्षित राहिला आहे.