/मध्यपूर्वेतील तणावाचा जगाला मोठा फटका! इंधनासाठी सरकारला 1 लाख कोटी डॉलरचा खर्च; तुमच्यावर काय परिणाम?

मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि त्यातून निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा परिणाम आता केवळ तेलाच्या किमतींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जगभरातील सरकारांना नागरिकांवरील महागाईचा भार कमी करण्यासाठी इंधन अनुदान, करसवलती आणि किंमत नियंत्रणासारख्या उपायांचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र या उपायांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये जगभरातील जीवाश्म इंधनावरील अनुदानाचा खर्च 1 लाख कोटी डॉलरपेक्षा जास्त होऊ शकतो.
ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होऊ नये, यासाठी अनेक देशांनी इंधन अनुदान आणि किंमत नियंत्रणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अंदाजानुसार 2026 मध्ये जीवाश्म इंधनावरील अनुदान 1.1 लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. हा खर्च 2025 च्या तुलनेत सुमारे 410 अब्ज डॉलरने अधिक असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या गंभीर परिस्थितीच्या अंदाजानुसार तेलाचा दर 110 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्यास जागतिक जीवाश्म इंधन अनुदानाचा खर्च तब्बल 1.43 लाख कोटी डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे आधीच आर्थिक दबावाखाली असलेल्या देशांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
इंधनाच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर होत नाही. वाहतूक, मालवाहतूक, उत्पादन आणि शेतीशी संबंधित खर्च वाढल्याने अनेक वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे सरकारे ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी कर कमी करणे, इंधनावरील अनुदान वाढवणे किंवा किंमती नियंत्रित ठेवणे अशा उपायांचा वापर करत आहेत. मात्र यामुळे सरकारच्या आर्थिक तुटीवर आणि कर्जाच्या गरजेवर दबाव वाढू शकतो.
ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींचा सर्वाधिक परिणाम तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या गरीब आणि विकसनशील देशांवर होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संस्थेच्या मते, तेलाच्या किमती दीर्घकाळ वाढलेल्या राहिल्यास अनेक असुरक्षित अर्थव्यवस्थांचा वार्षिक तेल आयात खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. इंधन महागल्यामुळे वाहतूक खर्च, अन्नधान्याच्या किमती आणि सर्वसाधारण महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. यामध्ये इंधन खर्च, वाहतूक खर्च, रुपयावरील दबाव आणि महागाई यांचा समावेश होतो. 2026 मध्ये पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळात भारतातील किरकोळ आणि घाऊक महागाईवर इंधन आणि इतर खर्चवाढीचा परिणाम दिसून आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.