तेल, गॅस, इंटनेटनंतर आता भारताच्या वीज व्यवस्थेवर परिणाम होणार? इराण इस्त्रालय युद्धामुळे आणखी एक मोठे संकट

Middle East War tensions affect India electricity supply : इराण इस्त्रालय युद्धामुळे संपूर्ण जगात तणाव निर्माण झाले आहे. याचा मोठा फटका भारताला बसला आहे. इराण इस्त्रालय युद्धामुळे आणखी एक मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. तेल, गॅस, इंटनेटनंतर आता भारताच्या वीज व्यवस्थेवर परिणाम होणार असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
मध्य पूर्व हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा पुरवठादार प्रदेशांपैकी एक आहे. भारतात गॅस पुरवठा या प्रदेशातूनच आयात केला जातो. कतारची सरकारी मालकीची ऊर्जा कंपनी कतार एनर्जी ही भारताला एलएनजीचा मुख्य पुरवठादार आहे. प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कतार एनर्जीने त्यांचे प्लांट आणि उत्पादन दोन्ही अनिश्चित काळासाठी बंद केले आहे. कतार एनर्जीच्या या निर्णयामुळे जगभरात एलएनजी-आधारित वीज निर्मितीमध्ये अंदाजे 20 टक्के घट होऊ शकते असे मानले जाते.
भारतीय दृष्टिकोनातून, जर या प्रदेशात तणाव वाढला किंवा एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला, तर भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. भारताची वीज व्यवस्था प्रामुख्याने कोळशावर आधारित आहे, गॅसवर नाही. कोळशावर चालणारे औष्णिक वीज प्रकल्प भारतातील एकूण वीज निर्मितीपैकी अंदाजे 70 ते 75 टक्के आहेत. गॅसवर चालणारे वीज प्रकल्प अंदाजे 5 ते 7 टक्के आहेत. याचा अर्थ असा की एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तरीही वीज निर्मितीवर होणारा परिणाम मर्यादित असेल.
भारतातही कोळशाचे भरपूर साठे आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार देशात 400 अब्ज टनांपेक्षा जास्त कोळशाचे साठे आहेत. म्हणूनच, संभाव्य ऊर्जा संकटाच्या वेळी, सरकार अनेकदा कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे निर्देश देते. इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धादरम्यान, सरकारने सर्व जेनकोसना कोळशावर चालणाऱ्या वीजनिर्मितीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आणि पुरेसा साठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
भारतात वीज प्रामुख्याने चार प्रमुख स्रोतांपासून निर्माण केली जाते. कोळशावर आधारित औष्णिक ऊर्जा, जलविद्युत, वायूवर आधारित वीज आणि सौर आणि पवन ऊर्जा यासह अक्षय ऊर्जा. औष्णिक ऊर्जा, म्हणजेच कोळशावर आधारित वीज, अजूनही देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेचा कणा आहे. याव्यतिरिक्त, जलविद्युत प्रकल्पांचा वीजनिर्मितीत अंदाजे 10 ते 12 टक्के वाटा आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा वेगाने वाढत आहे, ज्याचा वाटा अंदाजे 15 टक्के आहे. वायूवर आधारित वीज तुलनेने कमी आहे. एअर कंडिशनर, कूलर आणि सिंचनासाठी वाढत्या ऊर्जेच्या वापरामुळे भारतात दरवर्षी विजेची मागणी झपाट्याने वाढते. या वर्षी, सरकारचा अंदाज आहे की उन्हाळ्यातील विजेची सर्वाधिक मागणी अंदाजे 260 ते 270 गिगावॅटपर्यंत पोहोचू शकते. ही भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक वीज मागणी असू शकते. या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने सर्व कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांना पुरेसा कोळसा साठा राखण्याचे आणि गरज पडल्यास पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कोळशाचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढवण्याच्या सूचनाही जारी केल्या आहेत.
या वर्षी वीज उत्पादनाची विक्रमी पातळी गाठण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 2025 ते 2026 दरम्यान भारताचे एकूण वीज उत्पादन अंदाजे 1,900 ते 2,000 अब्ज युनिटपर्यंत पोहोचू शकते असा अंदाज आहे. हे मागील वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि वाढत्या मागणीला पूर्ण करण्यास मदत करेल. सरकार अक्षय ऊर्जेवरही वेगाने काम करत आहे. जीवाश्म इंधनांवरील भविष्यातील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने 230 पर्यंत 500 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य ठेवले आहे. एकंदरीत, जर मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला आणि एलएनजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला, तर त्याचा निश्चितच काही परिणाम होईल, विशेषतः गॅस-आधारित उद्योगांवर आणि खत क्षेत्रावर. तथापि, वीज निर्मितीच्या बाबतीत भारताची स्थिती तुलनेने मजबूत आहे, कारण कोळसा हा देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे आणि त्यात भरपूर साठा आहे.
याचा अर्थ असा की, येत्या उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढत असली तरी, देशात विजेची कमतरता भासणार नाही आणि उत्पादन वाढवून ही गरज पूर्ण केली जाईल असा सरकारचा दावा आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, राज्यसभेत, ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, चालू वर्षासाठी, म्हणजेच जानेवारी 2026 पर्यंत, देशाची ऊर्जेची गरज 14 लाख 27 हजार 436 दशलक्ष युनिट्स नोंदवली गेली आहे, तर पुरवठा 14 लाख 27 हजार 9 दशलक्ष युनिट्स आहे.
याच काळात, देशभरात सर्वाधिक मागणी 245,444मेगावॅट नोंदली गेली आणि 245,416 मेगावॅटचा यशस्वी पुरवठा झाला. सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की देशात पुरेशी वीज उपलब्ध आहे आणि सध्याची 520.511 गिगावॅटची स्थापित उत्पादन क्षमता येत्या उन्हाळ्यात सर्वाधिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे.