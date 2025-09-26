English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Updated: Sep 26, 2025, 11:53 AM IST
1965 पासून ऑपरेशन सिंदूरपर्यंत; शत्रूवर घातक मारा करणारं मिग- 21 सेवानिवृत्त; पाहा अखेरच्या उड्डाणाची दृश्य
Mig 21 Fighter Plane retired from indian airforce in a attention seeking ceremony

Mig 21 Fighter Plane retired : भारतीय संरक्षण दलामध्ये आजवर प्रत्येक शस्त्रानं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी सज्ज असणाऱ्या याच ताफ्यातील 'उडतं ताबूत' अशी ओळख असणारं मिग-21 हेसुद्धा त्यातलंच एक. भारतील सैन्याची ताकद वाढवणारं आणि वायुदलाचा हुकमी एक्का असणारं हेच मिग 21 आता सेवानिवृत्त झालं आहे. 

जवळपास सहा दशकानंतर शुक्रवार, 26 सप्टेंबर 2025 रोजी मिग 21 या लढाऊ विमानांची सेवा थांबवण्यात आली असून, 23 स्क्वाड्रन तुकडीच्या अखत्यारितील 'पँथर्स' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या लढाऊ विमानांना शेवटचा निरोप देण्यासाठी चंडीगढ येथील हवाई दलाच्या तळावर विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. 

मिग- 21 फायटर जेटनं अतिशय दिमाखदार सोहळ्यात चंडिगढ एअरबेसवरून अखेरचं उड्डाण घेतलं आणि तिथं असणाऱ्या केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांसह उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांनी या हवाई लढवैय्याला सलामी दिली. मिग 21 च्या निवृत्तीनंतर त्याची जागा तेजस LCA मार्क 1A घेणार आहे. 1963 मध्ये पहिल्यांदा रशियन बनावटीचं असणारं मिग-21 लढाऊ विमान भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत दाखल झालं. त्यानंतर आतापर्यंत 870 विमाने हवाई दलात तैनात करण्यात आली मात्र, मिगची जागा अतिशय खास ठरली.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मिग-21 अलर्ट मोडवर  

1965 पासून ते अगदी आताच्या ऑपरेशन सिंदूरपपर्यंत विविध लष्करी मोहिमांमध्ये मिग-21 ची महत्त्वाची भूमिका पाहायला मिळाली. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यानही ही विमानं अलर्ट मोडवर तैनात ठेवण्यात आली होती, ज्यादरम्यान विमानांनी लढाऊ रेकीसुद्धा केली. आता मात्र 62 वर्षांच्या दर्जेदार सेवेनंतर मिग 21 निरोप घेत आहे. 

मिग-21 च्या भूतकाळात डोकावताना.... 

मिग-21 हे लढाऊ विमान 1963 मध्ये भारतीय वायुदलाच्या सेवेत रुजू झालं. हे देशाच्या संरक्षण यंत्रणेत रुजू झालेलं पहिलं सुपरसोनिक जेट होतं. म्हणजेच आवाजाच्या वेगाहूनही अधिक वेगानं उड्डाण करण्याची क्षमता या विमानात होती. काळानुरूप मिग 21 मध्ये काही बदल करण्यात आले आणि मिग 21 बायसन नव्या प्रणालीसह सेवेत आणण्यात आलं. ज्यामध्ये नवं रडार, मिसाईल, हेल्मेट माऊंटेड साईट जोडण्यात आल्या होत्या. 

मिग-21 नं अनेक महत्त्वाच्या युद्धांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं होतं. 1965 मध्ये भारत- पाक युद्धातही या लढवैय्याची महत्त्वाची भूमिका होती. यानंतर 1971 च्या युद्धातही हे विमान 'गेम चेंजर' ठरलं. 1999 मध्ये 'ऑपरेशन सफेद सागर' दरम्यान कारगिलमध्ये याच विमानाची कर्तबगारी पाहायला मिळाली होती. त्यावेळी या लढाऊ विमानानं भारतीय हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या पाकच्या वायुदलाचं अटलांटिक विमान हाणून पाडलं होतं. 

2019 मध्ये पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरही भारतानं पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. त्यादरम्यानही या विमानांनी लष्कराचं पाठबळ वाढवलं होतं. असं हे मिग-21 सेवानिवृत्त झालं असलं तरीही त्याचं योगदान हे कोणीही विसरु शकत नाही आणि त्यासाठी देश, प्रत्येक नागरित त्यांचा कृतज्ञ राहील हेच खरं!  

FAQ

मिग-21 लढाऊ विमानाची निवृत्ती कधी आणि कशी झाली?
भारतीय वायुदलातील 'उडतं ताबूत' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिग-21 विमानांची सेवा 26 सप्टेंबर 2025 रोजी शुक्रवारी थांबवण्यात आली. चंडीगढ येथील एअरबेसवर 23 स्क्वाड्रन 'पँथर्स' तुकडीच्या विमानांना शेवटचं उड्डाण घेण्यासाठी विशेष सोहळा आयोजित करण्यात आला. 

मिग-21 ची जागा कोणते विमान घेणार आहे?
मिग-21 च्या निवृत्तीनंतर त्याची जागा स्वदेशी 'तेजस एलसीए मार्क 1ए' लढाऊ विमान घेणार आहे. हे विमान अधिक आधुनिक तंत्रज्ञानासह वायुदलाची ताकद वाढवेल आणि मिग-21 सारख्याच भूमिकेत असेल.

मिग-21 ने कोणत्या प्रमुख युद्धांमध्ये आणि ऑपरेशन्समध्ये योगदान दिलं?
मिग-21 ने 1965 च्या भारत-पाक युद्धापासून 2019 च्या पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या बालाकोट हल्ल्यापर्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. 1971 च्या युद्धात 'गेम चेंजर' ठरलं, 1999 च्या कारगिल युद्धात 'ऑपरेशन सफेद सागर' दरम्यान पाकिस्तानी अटलांटिक विमान पाडलं. 

