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WION Iconic Tourism Summit: मंत्री कपिल मिश्रा यांनी दिल्लीच्या पर्यटनक्षेत्राच्या भविष्याविषयी दिली माहिती, भागीदार होण्यासाठी आवाहन

नवी दिल्लीत 23 सप्टेंबर रोजी 'रेड हॅट कम्युनिकेशन्स'च्या (Red Hat Communications) सहकार्याने 'व्हीएफएस ग्लोबल' (VFS Global) द्वारे आयोजित 'WION आयकॉनिक टुरिझम समिट अँड अवॉर्ड्स 2026' ला (WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026) दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांनी संबोधित केले. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 23, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:22 PM IST
WION Iconic Tourism Summit: मंत्री कपिल मिश्रा यांनी दिल्लीच्या पर्यटनक्षेत्राच्या भविष्याविषयी दिली माहिती, भागीदार होण्यासाठी आवाहन
Image Credit: (Photo Credit: WION)

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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