/WION Iconic Tourism Summit: मंत्री कपिल मिश्रा यांनी दिल्लीच्या पर्यटनक्षेत्राच्या भविष्याविषयी दिली माहिती, भागीदार होण्यासाठी आवाहन

नवी दिल्लीत 23 सप्टेंबर रोजी 'रेड हॅट कम्युनिकेशन्स'च्या (Red Hat Communications) सहकार्याने 'व्हीएफएस ग्लोबल' (VFS Global) द्वारे आयोजित 'WION आयकॉनिक टुरिझम समिट अँड अवॉर्ड्स 2026' ला (WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026) दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांनी संबोधित केले. या परिषदेत पर्यटन क्षेत्रातील विविध घटकांमधील प्रमुख व्यक्ती एकत्र आल्या होत्या. यावेळी क्षेत्राचे भविष्य, नवीन संधी, बदलते प्रवाह आणि आगामी काळात या क्षेत्राच्या विकासाला आकार देऊ शकणारी आव्हाने यांवर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते, तर कपिल मिश्रा हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
'रेड हॅट कम्युनिकेशन्स'च्या सहकार्याने 'व्हीएफएस ग्लोबल' (VFS Global) द्वारे आयोजित 'WION आयकॉनिक टुरिझम समिट अँड अवॉर्ड्स 2026' मध्ये बोलताना, दिल्लीचे पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांनी देशभरात पर्यटनाचा विस्तार करण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे आभार मानले. दिल्लीमध्ये सध्या परिवर्तन घडत असल्याचे नमूद करत, मिश्रा यांनी पर्यटन क्षेत्रातील घटकांना राजधानीला जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून घडवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
दिल्लीचा जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी त्यांनी विविध कल्पना व सूचना मागवल्या आणि पर्यटकांसाठी नवनवीन अनुभव निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. तसेच, पर्यटकांसाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण आकर्षण ठरेल अशा 'एक्सपिरियन्स सेंटर'च्या (experience centre) स्वरूपात एका 'आयकॉनिक टाउन हॉल'च्या विकासासाठीही त्यांनी या क्षेत्रातील उद्योजकांना व व्यावसायिकांना आमंत्रित केले.
हम दिल्ली को 'ट्रांजिट सिटी' से एक विश्वस्तरीय 'टूरिज्म डेस्टिनेशन' और इवेंट्स हब के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) September 23, 2026
लाइव कॉन्सर्ट्स और बड़े आयोजनों को के लिए वेन्यू के कायाकल्प, वायबिलिटी गैप फंडिंग और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं… pic.twitter.com/gOTD5C0nGd
त्यांनी अशीही घोषणा केली की, 'पीतमपुरा हाट'चे (Pitampura Haat) रूपांतर 'पीएम युनिटी हब'मध्ये केले जाईल. तसेच पर्यटकांना अधिक आकर्षित करण्यासाठी 'गार्डन ऑफ फाइव्ह सेन्सेस'चेही (Garden of Five Senses) नूतनीकरण केले जात आहे. "हीच वेळ आहे एकत्र येण्याची, बसण्याची, चर्चा करण्याची आणि नियोजन करण्याची," असे म्हणत मिश्रा यांनी पर्यटन क्षेत्रातील संबंधितांना दिल्लीच्या पर्यटन विकासाच्या पुढील टप्प्यावर सरकारसोबत काम करण्याचे निमंत्रण दिले.
मिश्रा यांनी दिल्लीच्या वैविध्यपूर्ण ऐतिहासिक वारशावरही प्रकाश टाकला; यात त्यांनी दिल्लीचा शीख इतिहास तसेच अनंगपाल तोमर आणि जाट समुदाय यांसारख्या भूतकाळातील महत्त्वाच्या व्यक्ती व समुदायांचा उल्लेख केला. दिल्लीच्या इतिहासातील या पैलूंची दखल घेण्यासाठी स्मारके उभारली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
Delhi Tourism and Art & Culture Minister Kapil Mishra said India’s civilisational strength would be central to its rise on the world stage.— WION (@WIONews) September 23, 2026
Speaking at the WION Iconic Tourism Summit & Awards 2026, Mishra said, "It is India’s culture that will make India a superpower. Our… pic.twitter.com/qK5S52DwsO
"दिल्लीच्या इतिहासाबाबतही जगासमोर केवळ एकाच प्रकारची आख्यायिका मांडली गेली. परंतु, दिल्लीला शीख शौर्य आणि बलिदानाचा, मराठ्यांचा आणि जाट पराक्रमाचाही इतिहास लाभला आहे. दिल्लीच्या निर्मितीत अनंगपाल तोमर यांची महत्त्वाची भूमिका होती. आणि आम्ही या सर्व महान व्यक्तींची स्मारके दिल्लीत उभारण्याची तयारी करत आहोत. भारताची संस्कृतीच देशाला महासत्ता बनवेल. आपली संस्कृती आपल्याला जगातील प्रत्येक दारापर्यंत आणि प्रत्येक घरापर्यंत घेऊन जाईल," असे मिश्रा म्हणाले. "दिल्ली बदलत आहे," असे सांगत मिश्रा यांनी पर्यटन क्षेत्राला या परिवर्तनाचा भाग बनण्याचे आणि राजधानीची पर्यटन परिसंस्था (ecosystem) उभारण्यात "भागीदार" होण्याचे आवाहन केले.