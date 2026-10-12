जंतर-मंतरवर यापुढे आंदोलन करु शकणार नाही; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय, दिपके म्हणाले 'भित्र्या हुकूमशाहने...'

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या एका समितीच्या शिफारशींनुसार, राजधानीत निदर्शने आणि धरणे आंदोलनांसाठी तीन नवीन ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. मध्य दिल्लीतील कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या भागातील 'जंतर-मंतर' हे ठिकाण, जे आतापर्यंत निदर्शनांसाठी अधिकृत स्थळ म्हणून वापरले जात होते, ते यापुढे या उद्देशासाठी वापरले जाणार नाही. आंदोलनांसाठी यापुढे तीन नवीन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी (CBD) मैदान यांचा समावेश आहे.
'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मध्य दिल्लीत 'इंडिया' (INDIA) या विरोधी पक्षांच्या आघाडीने आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) यांच्याकडून आंदोलने करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर ही नवीन घोषणा करण्यात आली आहे. लोकशाही मार्गाने होणारी निदर्शने रोखण्याचा केंद्राचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्ष या घोषणेवर करण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलीस हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात.
तथापि, अनेक महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या जवळ असलेल्या जंतर-मंतर परिसरातील वाहतूक परिस्थिती सामान्य नागरिकांसाठी सुधारू शकते. जंतर-मंतरला आंदोलनांसाठीचे अधिकृत ठिकाण म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्याचा आदेश दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी जारी केला.
"समितीच्या शिफारशींनुसार, जंतर-मंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. आंदोलने किंवा निदर्शने आयोजित करण्यासाठी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी (CBD) मैदान या तीन नवीन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत," असे या आदेशात म्हटले आहे. या तीन नवीन ठिकाणी आंदोलने आयोजित करण्याबाबतची प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले.
दिल्ली पोलिसांचा नवीन आदेश 28 एप्रिल 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या स्थायी आदेशात काही किरकोळ बदल करतो. आंदोलनासाठी निश्चित केलेली ठिकाणे आणि त्यासंबंधीच्या व्यवस्था स्पष्ट करणे हा या नवीन नियमांचा उद्देश आहे. तथापि, आंदोलनासाठीची परवानगी, गर्दीची मर्यादा आणि इतर अटींबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी झाल्यानंतरच संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट होईल.
आदेशानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जंतर-मंतरच्या जागी आंदोलनासाठी पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. विविध ठिकाणांचे मूल्यांकन केल्यानंतर समितीने आपल्या शिफारसी सादर केल्या. या शिफारसींच्या आधारे, आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून जंतर-मंतर वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिल्लीमध्ये आंदोलनांचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून जंतर-मंतरची दीर्घकाळापासून ओळख राहिली आहे; येथे विविध मुद्द्यांवर राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि सामान्य जनतेकडून निदर्शने व धरणे आंदोलने केली जात असत. आदेशात नमूद केल्यानुसार, या नवीन व्यवस्थेसाठी 'मानक कार्यपद्धती' (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल; यामध्ये आंदोलनासाठीची परवानगी, आयोजनाची प्रक्रिया आणि इतर आवश्यक नियमांबाबत स्पष्ट तपशील मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरचा 'अधिकृत निदर्शनांचे ठिकाण' म्हणून असलेला दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अभिजीत दिपके म्हणाले की, हे ठिकाण आधीच एका युद्धक्षेत्रात रूपांतरित झाले होते. एक्सवरील पोस्टमध्ये दिपके यांनी म्हटले की, "त्यांनी जंतर-मंतरचा अधिकृत निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून असलेला दर्जा काढून टाकला आहे. होय, ते आता निदर्शनांचे ठिकाण राहिलेले नाही, कारण एका घाबरलेल्या हुकूमशहाने त्याचे आधीच युद्धक्षेत्रात रूपांतर केले होते. आता संपूर्ण देशच जंतर-मंतर बनेल!"
CJP नेता सौरव दास याने पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही! नरेंद्र मोदी जंतर-मंतरला का घाबरतात? जंतर-मंतर हे भारताच्या जनतेचे आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारतातील जनतेशी सल्लामसलत केली होती का? संबंधित हितधारकांशी चर्चा केली होती का? कोणत्याही संघटनांशी विचारविनिमय केला होता का?".
"हे लिहून घ्या. ज्या प्रकारे ते जनतेच्या जंतर-मंतरचा दर्जा रद्द करत आहेत, त्याचप्रमाणे पंतप्रधान लवकरच भारतातील लोकशाहीचाही दर्जा रद्द करतील. हे पाऊल त्याच दिशेने टाकले जात आहे. आम्हाला हा मनमानी निर्णय मान्य नाही. हा जनतेच्या मूलभूत निषेधाच्या अधिकारावर
आणि शांततापूर्ण सभा घेण्याच्या अधिकारावर हल्ला आहे. आता तर संपूर्ण देशच जंतर-मंतर बनत आहे!," असेही त्याने म्हटले आहे.