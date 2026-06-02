'अल्पवयीन मुलगी पहिली, नंतर सज्ञान मुलगा'; उच्च न्यायालयाने शिक्षक वडिलांना फटकारलं, म्हटलं 'मुलीच्या बाबतीत...'

आजच्या काळात मुलगा आणि मुलगी एकच असल्याच म्हटलं जातं. मात्र आजही काही पालक कळत नकळत मुलांमध्ये तुलना करतात. मुलींपेक्षा मुलांना जास्त महत्त्व देतात. या सगळ्यावर उच्च न्यायालयाने टिपणी केली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने, मुलगा आणि मुलगी यांच्या शिक्षणात भेदभाव केल्याबद्दल एका सरकारी शिक्षक वडिलांना सक्त ताकीद दिली आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, अल्पवयीन मुलीला प्राधान्य आहे आणि वयात आलेल्या मुलाला नंतर.
आई आणि मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणताही वडील आपल्या मुलांच्या शिक्षण आणि भविष्याबाबत लिंग-आधारित दुटप्पी भूमिका घेऊ शकत नाही. जर एखादा वडील आपल्या वयात आलेल्या मुलाच्या महागड्या तांत्रिक शिक्षणावर दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करू शकत असेल, तर तो आपल्या अल्पवयीन मुलीच्या पालनपोषणाकडे आणि शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले, "अल्पवयीन मुलगी प्रौढ मुलापेक्षा अधिक हक्कदार आहे." उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या, अल्पवयीन मुलगी प्रौढ मुलापेक्षा प्राधान्याने आर्थिक मदतीसाठी पात्र आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पालनपोषण म्हणजे केवळ अन्न आणि वस्त्र नव्हे, तर सन्मानाने जगण्याचा हक्क देखील आहे.
नीमच येथील कौटुंबिक न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीसाठी दरमहा फक्त ₹2,000 पोटगीची रक्कम निश्चित केली होती. याविरोधात आई आणि मुलीने उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ही रक्कम अपुरी असल्याचे मानलेच, पण त्यात पाचपट वाढ करून ती दरमहा ₹10,000 करण्याचा आदेशही दिला. पत्नीचा पोटगीचा भत्ताही दरमहा ₹5,000 वरून ₹7,500 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. वाढीव पोटगीचा अर्ज 22 फेब्रुवारी 2024 पासून लागू होईल.
11 ऑगस्ट 2025 रोजी, नीमच येथील कौटुंबिक न्यायालयाने शिक्षक पतीला पत्नीला दरमहा ₹5,000 आणि मुलीला ₹2,000 देण्याचा आदेश दिला. पत्नीने याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले. याचिकेत म्हटले आहे की, तिचा पती मुलाच्या (बी.टेक.) शिक्षणावर वार्षिक 5.45 लाख रुपये खर्च करत आहे. तसेच महिन्याला 5000-6000 रुपये पॉकेटमनी देतो. त्याचा मासिक पगार 72915 रुपये आहे. तो तिच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी खूपच कमी रक्कम देतो. नीमच न्यायालयाने निश्चित केलेली रक्कम तिच्या आवाक्याबाहेरची आहे.