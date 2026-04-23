जळून खाक! उरला फक्त कारचा सांगाडा, 8 जणांचा आगीत होरपळून मृत्यू; कुठं घडला हा भयावह रस्ते अपघात?

Accident News: रस्ते अपघातांचं सत्र काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीय. त्यातच आता एका भीषण अपघाताची जोड मिळाली असून, या अपघातानं अनेक निष्पापांचा जीव घेतल्याचं पाहायला मिळालं. अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली.   

सायली पाटील | Updated: Apr 23, 2026, 10:57 AM IST
Accident News: रस्ते प्रवास आणि त्यामधील सुरक्षिततेच्या निकषांना प्राधान्य देऊनही अनेकदा काही असे प्रसंग ओढावतात, की वाहनांवरील नियंत्रण गमावून भीषण अपघात घडतात. असाच एक हादरवणारा अपघात उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर इथं झाला. ड्रमडगंज पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत झालेल्या या अपघातामध्ये बोलेरो कारला पापणी लवत नाही तोच आग लागली आणि होत्याचं नव्हतं झालं. या दुर्घटनेमध्ये एक कार दोन ट्रकच्या मध्ये अडकली आणि या अनाकलनीय दुर्घटनेमध्ये 11 जणांचा मृत्यू ओढावला. सदर घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधिक्षक अपर्णा कौशिक घटनास्थळी पोहोचल्या आणि तातडीनं बचावकार्य सुरू करत मृतांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. 

मिर्झापूरच्या ड्रमंडगंजमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा हा अपघात झाल्याचं वृत्त आहे. ज्यामध्ये एका ट्रकनं कार आणि बोलेरोला धडक दिली. ज्यामुळं चालत्या कारनं पेट घेतला. हा अपघात इतका भीषण होता, की त्यामध्ये 11 जणांचा मृत्यू झाल्याच्या माहितीवर पोलीस अधिक्षकांनी शिक्कामोर्तब केलं. मृतांची ओळख पटवण्याचं काम पोलिसांनी प्राथमिक स्वरुपात हाती घेतलं असून, अपघातामधील बोलेरो ही मिर्झापूरचीच तर, दुसरी कार सोनभद्र परिसरातील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

बुधवारी रात्री साधारण साडेआठ वाजल्यानंतर हा अपघात झाल्याची माहिती आहे. ज्यानंतर य़ा अपघाताची माहिती जिल्हाधिकारी पवन गंगवार आणि पोलीस अधिक्षक अपर्णा कौशिक यांना मिळाली. अपघात नेमका कसा झाला, हाच प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. कारण यामध्ये कार जळून खाक झाली असून, फक्त वाहनाचा सांगाडाच शिल्लक राहिला होता. 

दोन्ही ट्रकच्या मध्ये अल्टो कार अडकली...

दरम्यान, उपलब्ध माहितीनुसार ट्रक मागून येत असतानाच ब्रेक फेल झाल्यानं त्यानं एका ट्रकला धडक मारली आणि पुढे गेला. दोन्ही ट्रकच्या मध्ये अल्टो कार अडकली, दुसऱ्या बोलेरो कारलाही धडक बसली आणि त्यामध्ये लगेचच आग लागली. आगीचं स्वरुप इतकं भीषण होतं, की त्यात बसलेल्या 8 जणांचा होरपळून मृत्यू ओढावला. इथं स्थानिकांनी तातडीनं बचावकार्य सुरू केलं. मात्र या अपघातात 11 जणांचा मृत्यू ओढावला. अपघातानंतर घटनास्थळावरील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. मात्र, यंत्रणांनी बऱ्याच प्रयत्नांनंतर वाहतूक पूर्ववत केली. काही काळासाठी येथील वाहतूकत मार्ग तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी मार्गावर वळवण्यात आले होते. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

