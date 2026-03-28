रॅम्पवर आत्मविश्वासाने चालली अन् दात हातात आले; व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

सौंदर्य स्पर्धांमध्ये परिपूर्णतेची अपेक्षा असते, पण कधीकधी लहान-सहान अपघात घडतातच. मिस ग्रँड थायलंड स्पर्धेदरम्यान अशाच एका क्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. स्पर्धक कमोलवान चनागोला मंचावर एका विचित्र प्रसंगाचा अनुभव आला, पण ज्या प्रकारे तिने तो हाताळला, त्याने सर्वांची मने जिंकली.
25 मार्च रोजी, रॅम्प वॉकच्या पहिल्या फेरीत, कमोलवान चनागो स्वतःची ओळख करून देत असताना तिची कवळी अचानक निसटली. अशा परिस्थितीत कोणीही घाबरले असते, तसेच तिही घाबरली नाही. कमोलवान चनागोने पटकन प्रसंगावधान दाखवले, प्रेक्षकांपासून दुसरीकडे वळली, आपली कवळी व्यवस्थित केली आणि न थांबता आपला वॉक व ओळख पूर्ण केली. तिचा आत्मविश्वास आणि शांत स्वभाव प्रेक्षकांच्या मनाला भिडला. या सगळ्याची सोशल मीडियावर चर्च
प्रेक्षकांनी केलं कौतुक
तिने आपला परफॉर्मन्स सुरू ठेवला, तेव्हा प्रेक्षकांनी टाळ्या आणि घोषणांनी तिला प्रोत्साहन दिले. आपल्या चमकदार गाऊनमध्ये ती नेहमीप्रमाणेच आत्मविश्वासपूर्ण दिसत होती. त्या क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाला. काहींनी तिच्यावर टीका केली, तर मोठ्या संख्येने वापरकर्त्यांनी तिची प्रशंसा केली. लोक म्हणतात की, खरे सौंदर्य परिपूर्णतेत नसते, तर कठीण काळात स्वतःला सांभाळण्यात असते.