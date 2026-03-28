English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
रॅम्पवर आत्मविश्वासाने चालली अन् दात हातात आले; व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

कमोलवान चनागोने हे जगाला दाखवून दिलं की, खरा आत्मविश्वासच तुम्हाला कठीण काळात टिकून राहण्याची शक्ती देतो. हा क्षण लाखो लोकांसाठी प्रेरणा बनला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 28, 2026, 11:17 PM IST
सौंदर्य स्पर्धांमध्ये परिपूर्णतेची अपेक्षा असते, पण कधीकधी लहान-सहान अपघात घडतातच. मिस ग्रँड थायलंड स्पर्धेदरम्यान अशाच एका क्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. स्पर्धक कमोलवान चनागोला मंचावर एका विचित्र प्रसंगाचा अनुभव आला, पण ज्या प्रकारे तिने तो हाताळला, त्याने सर्वांची मने जिंकली.

Add Zee News as a Preferred Source

मंचावर असं काही घडलं की

25 मार्च रोजी, रॅम्प वॉकच्या पहिल्या फेरीत, कमोलवान चनागो स्वतःची ओळख करून देत असताना तिची कवळी अचानक निसटली. अशा परिस्थितीत कोणीही घाबरले असते, तसेच तिही घाबरली नाही. कमोलवान चनागोने पटकन प्रसंगावधान दाखवले, प्रेक्षकांपासून दुसरीकडे वळली, आपली कवळी व्यवस्थित केली आणि न थांबता आपला वॉक व ओळख पूर्ण केली. तिचा आत्मविश्वास आणि शांत स्वभाव प्रेक्षकांच्या मनाला भिडला. या सगळ्याची सोशल मीडियावर चर्च

प्रेक्षकांनी केलं कौतुक

तिने आपला परफॉर्मन्स सुरू ठेवला, तेव्हा प्रेक्षकांनी टाळ्या आणि घोषणांनी तिला प्रोत्साहन दिले. आपल्या चमकदार गाऊनमध्ये ती नेहमीप्रमाणेच आत्मविश्वासपूर्ण दिसत होती. त्या क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाला. काहींनी तिच्यावर टीका केली, तर मोठ्या संख्येने वापरकर्त्यांनी तिची प्रशंसा केली. लोक म्हणतात की, खरे सौंदर्य परिपूर्णतेत नसते, तर कठीण काळात स्वतःला सांभाळण्यात असते.

About the Author

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
